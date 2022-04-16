因供应链疫情封锁，苹果 iPhone 产量预计将减少多达 1000 万台

IT之家 4 月 16 日消息，据 9to5 Mac 报道，分析师表示，苹果的供应链受到中国 COVID-19 疫情封锁的严重打击，而且情况越来越糟。此前苹果公司在三个主要供应商停产，影响了 iPhone、iPad 和 Mac 的组装。这已经导致按订单生产的 MacBook Pro 机型的发货日期大幅延期。

在最坏的情况下，iPhone 的产量可能会下降多达 1000 万部……

背景

上个月深圳疫情封锁迫使富士康停止了两家工厂的 iPhone 组装，但闭环生产的豁免以及该公司切换到备用设施的能力意味着 iPhone 的生产并未受到严重打击。

然而，从那以后，苹果产品的组装在和硕、广达和仁宝的工厂再次因为疫情停止。富士康在郑州的工厂仍在正常运行，并采取了额外的 COVID-19 预防措施，最新情况是中国郑州市在富士康主要 iPhone 制造厂附近，郑州航空港经济综合实验区部分区域实施了疫情封锁，这可能最终影响到苹果的供应链。

疫情封锁可能严重影响 iPhone 产量

路透社援引分析师的话说，情况可能会变得更糟。

“分析师表示，如果中国的 COVID-19 疫情封锁持续下去，一些苹果产品以及戴尔和联想笔记本电脑的发货可能会面临延迟，因为限制措施迫使组装商关闭，而且闭环安排变得更难维持。 COVID-19 疫情封锁已经堵塞了高速公路和港口，工人滞留，无数工厂等待政府批准重新开工 —— 这些中断正在波及全球供应链。”

Isaiah Research 高级分析师 Eddie Han 描述了最坏的情况，