苹果地图新增支持美国芝加哥、底特律和其他城市骑行路线，iOS 14/15 用户可用

IT之家 4 月 19 日消息，据 9to5 Mac 报道，苹果 iOS 14 中的 Apple Maps （苹果地图）引入的一项功能是骑行路线，以帮助骑行者找到带有自行车道的最佳路线。现在，苹果已将其地图应用中的骑行路线扩展到位于芝加哥、底特律和其他美国中西部城市的用户。

正如 Justin O'Beirne 所指出的，该更新于 4 月 15 日开始悄悄向用户推出。Apple Maps 现在显示芝加哥、底特律、印第安纳波利斯、克利夫兰、哥伦布、辛辛那提和查尔斯顿的骑行路线。

正如苹果所描述的，该功能不仅提供了最佳的自行车路线，还显示了海拔高度和道路的繁忙程度等细节，以及避开山坡路线的选项。Apple Maps 上的骑行路线已在加利福尼亚、纽约、多伦多、温哥华、伦敦和中国大陆等地区提供。

“在地图应用中，用户可以获得详细的骑行路线。地图提供适合骑自行车的道路（如果有）的路线。用户可以预览骑行的海拔，检查道路的繁忙程度，并选择最能避开山丘的路线。当沿着自己的路线行驶时，地图会说出针对骑行的特定方向，以进行转弯和移动。”

根据 O'Beirne 的网站，该功能已于本月早些时候扩展到美国东北部的部分地区。O'Beirne 还认为，得克萨斯州和墨西哥湾沿岸地区将成为下一个在 Apple Maps 上获得骑行路线的地区。

通过这次最新更新，Apple Maps 现在为美国近 26% 的区域提供骑行路线，覆盖了该国近 52% 的人口。