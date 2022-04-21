苹果 macOS Monterey 12.4 公测版 Beta 2 发布

IT之家 4 月 21 日消息，苹果昨天向 Mac 电脑用户推送了 macOS 12.4 开发者预览版 Beta 2 更新（内部版本号：21F5058e），本次更新距离上次发布隔了 2 周时间。今天苹果发布了 macOS Monterey 12.4 公测版 Beta 2。

苹果此前在 macOS Monterey 12.3 中引入了对通用控制的支持。

根据苹果的发布说明，新的 iPadOS 15.5 和 macOS Monterey 12.4 更新中的通用控制与运行 macOS 12.3 或 iPadOS 15.4 的设备不兼容，因此苹果建议，作为一种变通方法，用户应该将他们的通用控制设备更新到新的 Beta 测试版。

目前在 macOS Monterey Beta 测试版中还没有发现新功能，预计更多是稳定性提升和 Bug 修复等。

如何升级 iOS / iPadOS / watchOS / macOS 开发版 / 公测版？

只需下载安装【描述文件】即可在系统更新中探测到开发版 / 公测版升级，描述文件下载途径见下文。

需要注意的是，因苹果各区域节点服务器配置缓存问题，可能有些地方探测到升级更新的时间略有延迟，一般半小时内，不会太久。

从哪里下载 iOS / iPadOS / watchOS / macOS 开发版 / 公测版描述文件？

方法一：关注 IT之家微信公众号（点此进入），发送消息【描述文件】或【苹果】即可得到自动回复的下载链接。如下图所示：

方法二：打开 IT之家App（点此下载），依次点击【发现】→【苹果描述文件】即可找到下载链接。如下图所示：

方法三：前往《苹果 iOS 描述文件下载大全 & 完全使用攻略：玩测试版 / 限制升级…… 必备》下载。

附苹果 iOS 历史固件下载大全：

《IT之家精华：苹果 iOS 系统发布 / 固件下载 / 升级更新大全表》