优麒麟 22.04 LTS 版本正式发布：升级 Linux 5.15 LTS 内核，全新 UKUI 3.1 桌面环境（附下载方式）

IT之家 4 月 22 日消息，随着 Ubuntu 22.04 LTS 的发布，优麒麟团队今日正式发布新版本 22.04 LTS。22.04 是继 14.04、16.04、18.04 和 20.04 之后的第五个长期支持（LTS）版本，官方将提供 3 年的技术支持。

据官方介绍，与上一版本相比，此次更新版本新增了显示剩余充电时间、复杂触摸手势及操作动画教学、系统浅色模式设置、微信在线登录和支持开启个人热点等新功能。进一步优化了任务栏区域展现形式、任务栏启动时间、通知弹窗动画和文件管理器侧边栏层级，并修复了 Ctrl+Q 无法关闭音乐程序、刻录应用内存泄漏风险等已知问题。

此外，本次更新版本默认搭载 Linux 5.15 LTS 内核和全新 UKUI 3.1 桌面环境，并对多款麒麟自研应用进行了全面升级。

最新 Linux 5.15 LTS 内核 - 兼容性更高、更稳定

改进的 NTFS 文件系统支持；

新的 SMB3 文件服务器 (KSBMD)；

为基于 AMD Zen 3 的 APU 添加了温度监控支持；

华硕 ACPI 平台配置文件支持；

改进了对英特尔第 12 代 CPU 的支持；

合并了 Realtek RTL8188EU WiFi 驱动程序以替换之前的 Realtek WiFi 驱动程序。

全新 UKUI 3.1 桌面环境

UKUI 3.1 以“寻光”为主题，引入了时尚且富有科技感的“大圆角设计”和“光影变换”的设计理念，启用全新 logo 设计，让系统变得更具个性与品味。除了主题的更新之外，全新 UKUI 3.1 还在系统交互体验上进行了升级优化，让你的整体操作也更加舒适、简单和自由，给你带来崭新体验。

自研应用全面升级

在本次发布的 22.04 LTS 版本操作系统中，还针对麒麟计算器、麒麟截图、麒麟影音、麒麟录音、麒麟摄像头等十余款麒麟自研应用进行了全面升级，不仅丰富了应用功能，还对已有功能和组件进行了优化，进一步提升你的使用体验。

安装方式

1.目前，优麒麟用户和其他 Linux 爱好者均可以通过优麒麟官网或镜像站在线下载安装优麒麟 22.04 LTS 版本。

2.已安装 20.04 Pro SP1 正式版的用户可以通过如下方法更新至 22.04 LTS 版本：

打开终端输入以下命令：

$ sudo apt update$ sudo apt upgrade$ sudo do-release-upgrade --allow-third-party -d