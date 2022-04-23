知网查重因“滥用市场支配地位”被大学教授起诉，杭州中院已立案

IT之家 4 月 23 日消息，据财新网报道，因知网查重服务不向个人用户开放，浙江理工大学法政学院特聘副教授郭兵起诉知网滥用市场支配地位。该案诉前调解无果，杭州中院已立案受理。值得一提的是，原告郭兵曾发起“人脸识别第一案”。

值得一提的是，前几天因为一则“中科院因近千万的续订费用不堪重负，停用中国知网数据库”的消息突然爆火。4 月 18 日，联合国教科文组织官方微博账号也关注了这一学术圈内的热点事件，并呼吁“开放科学”。

据介绍，浙江理工大学法政学院特聘副教授郭兵因个人用户无法通过中国知网平台获得“查重”服务，于去年 12 月通过浙江移动微法院提交了关于“中国知网滥用市场支配地位”的起诉材料。该案件已于今年 3 月 21 日由杭州市中级人民法院正式受理。

“知网没有正当理由拒绝向个人用户开放学术不端检测系统服务，这违反了反垄断法”，郭兵表示，“起诉之后法院进行了调解，但是调解没有成功。”

此外，2022 年全国两会期间，九旬中南财经政法大学教授赵德馨状告中国知网维权一事引起多位代表委员关注。

中国知网是否涉嫌行业垄断？市场监管总局相关司局去年 12 月 16 日给出的答复是：“市场监管总局将予以核实研究。”

IT之家了解到，中国知网成立于 1999 年，由清华大学、清华同方共同发起，目标是实现全社会知识资源传播共享与增值利用。其董事长王明亮曾提出“建设中国知识基础设施工程”，知网已建成世界上全文信息量规模最大的“CNKI 数字图书馆”，目前 CNKI 已经是中国最大的学术电子资源集成商，收录了 95% 以上正式出版的中文学术资源。