索尼 PS+ 订阅可随意更换会员等级，只需补上差价即可

IT之家 4 月 24 日消息,今年 3 月份,索尼首次宣布推出新一代 PlayStation Plus 服务,分为 PS Plus Essentials、PS Plus Extra、PS Plus Premium 三种不同的会员等级。

根据一封发给 ResetEra 用户的电子邮件,索尼透露将允许玩家自行更改订阅等级。也就是说,你可以随意转移到不同的订阅级别,其花费将根据用户当前订阅计划的剩余时间进行灵活调整。

“您可以随时轻松升级到更高的福利计划。要做到这一点,您只需要支付当前计划和新计划之间的差价,即可根据您的剩余订阅时间进行调整。”

IT之家曾报道,索尼本周宣布将于今年 5 月底开始在全世界陆续发布新一代 PlayStation Plus 视频游戏订阅服务。

亚洲市场(不包括日本)—— 目标是 2022 年 5 月 23 日

日本 – 目标是 2022 年 6 月 1 日

美洲 —— 目标是 2022 年 6 月 13 日

欧洲 —— 目标是 2022 年 6 月 22 日

PlayStation Plus 有三个版本供玩家选择。其中基础版 PlayStation Plus 支持多人在线游戏、每月免费游戏下载和游戏进度云存储等功能,每月订阅费用为 9.99 美元,按年订阅费用是 59.99 美元。

升级版 PlayStation Plus 不仅涵盖基础版 PlayStation Plus 中的所有内容,还可下载运行多达 400 款 PS4 和 PS5 游戏。每月价格为 14.99 美元,每年 99.99 美元。

高级版 PlayStation Plus 包括前两个版本的所有内容,还增加了 340 款游戏,其中包括通过串流媒体提供的 PS3 游戏,以及来自初代 PlayStation、PS2 和 PSP 的经典游戏。高级版 PlayStation Plus 为用户提供限时试玩功能,允许玩家在购买前试用游戏,定价为每月 17.99 美元或每年 119.99 美元。

索尼表示,当新的 PlayStation Plus 服务发布时,“提供 PS4、PS3 和 PS2 游戏合集的 PlayStation Now 将不再作为一个独立服务推出。”