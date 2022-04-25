Facebook 母公司 Meta 收购 Giphy 上诉案本周开庭，专家称胜算不大

北京时间 4 月 25 日晚间消息，据报道，Facebook 母公司 Meta 本周将试图推翻一项有争议的、与收购 Giphy 交易相关的裁定。

早在 2020 年 5 月，Meta 就宣布以 3.15 亿美元收购 GIF 图片搜索引擎 Giphy。虽然 Meta 已经完成了这笔交易，但去年 11 月底，英国反垄断监管机构“竞争与市场管理局”（CMA）又否决了这交易，要求 Meta 卖掉 Giphy。

对于该裁定，Meta 将其称之为“极其不合理”。为此，Meta 于去年 12 月 23 日提起上诉，要求英国竞争上诉法庭（CAT）对 CMA 的裁决重新评估，以推翻该裁定。

本周，英国竞争上诉法庭将开庭审理该案，听证会为期四天。业内人士称，该案有可能成为今年英国最大的反垄断纠纷。这起案件是全球监管机构首次迫使一家大型科技公司解除已完成的交易，也突显出 CMA 越来越有兴趣干预数字市场和并购交易。

在上诉文件中，Meta 在 6 个方面对 CMA 的裁决进行了反驳。Meta 称，CMA 未能充分评估其承诺，即确保 Giphy 继续以相同的条款向 Snapchat 和 TikTok 等竞争对手提供服务。此外，Meta 还表示，CMA 的这项决定在程序上也存在缺陷。

业内人士称，对于该上诉案，CMA 败诉的可能性很小。因为英国竞争上诉法庭只会考虑 CMA 裁决的合法性，而不是其调查本身。

Geradin Partners 律师事务所的竞争律师汤姆・史密斯（Tom Smith）称：“很难推翻 CMA 的这一决定。”史密斯曾在 CMA 任职。

Meta 的一位发言人拒绝在听证会前发表评论。

而 CMA 的一位发言人表示：“通过要求 Meta 出售 Giphy，我们正在促进数字广告领域的竞争和创新，并确保竞争对手够获得有竞争力的 Giphy 服务。我们将积极为这一决定辩护。”

CMA 主要担心该交易会损害其他社交网站的利益，称 Meta 可能会利用此次收购，拒绝其他社交媒体平台访问 Giphy 的 GIF 图片。