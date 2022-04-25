Meta 将于下月开设其首家 Meta Store 零售店

IT之家 4 月 25 日消息，“元宇宙公司”Meta Platform（原 Facebook）将于 5 月 9 日在美国加州 Burlingame 开张营业，将通过零售点展示 VR 硬件设备。

5 月 9 日开业后，游客可以试用并购买 Meta 的 Portal 可视电话和 Quest VR 头显。他们还将演示去年首次亮相的 Ray-Ban Stories 智能眼镜。

IT之家了解到，Meta 的商店将包括一个 Portal 演示区，用户可以在其中与商店员工一起测试其视频通话功能；还有一个区域可以测试 Quest 2，包括 Beat Saber、GOLF+、Real VR Fishing 和 Supernatural。他们还可以试戴不同款式的 Ray-Ban 眼镜，这些眼镜采用了内置摄像头进行视频捕捉和分享，并可以在购买前测试其功能。

此外，Meta 还在其网站上添加了一个“商店”标签，以便更轻松地在一个地方在线找到其所有产品。

相比起谷歌零售店，它显得有点小。这家店占地 1550 平方英尺，位于 Meta 的 Reality Labs 总部（位于伯林盖姆机场大道 322 号）附近，而不是像谷歌在曼哈顿这样的主城区。

而且 Meta 店营业时间为周一至周五上午 11:00 至下午 6:00，这并不是黄金购物时间。Meta 商店负责人 Martin Gilliard 表示，Burlingame 的位置“为我们提供了更多试验机会，并将客户体验作为我们发展的核心”，从中汲取的教训将“有助于确定我们未来的零售战略”。