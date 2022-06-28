德国之后，意大利等五国呼吁推迟欧盟 2035 年燃油车禁令

IT之家 6 月 28 日消息，继德国财政部长表示反对“到 2035 年禁止在欧盟境内销售燃油车”的计划之后，意大利、葡萄牙、斯洛伐克、保加利亚和罗马尼亚五国也相继呼吁延迟 5 年时间来执行这一计划。

在给路透社的文件中，这五个国家已经计划在即将进行的投票中抵制拟议的欧盟燃油车禁令。

上个月，欧盟议会投票赞成到 2035 年禁售燃油车。然而，在正式成为法律之前，该提案必须通过欧盟理事会的同意。来自意大利、葡萄牙、斯洛伐克、保加利亚和罗马尼亚的代表计划与理事会中提案的支持者和议员进行谈判，将禁令日期推迟 5 年。

关于推迟的原因，首先，他们认为需要更多时间来建设用于电动汽车的基础设施。

其次，他们表示，如此迅速地实施禁令将对缺乏购买力的国家不利，迫使这些国家的公民承担不适当的负担。欧盟在评论中表示，由于现代内燃机汽车的寿命较长，为了实现欧盟到 2050 年碳中和的目标，快速实施该禁令可能是必要的。

IT之家了解到，欧洲的车企在这个问题上似乎同样存在分歧。福特、沃尔沃、大众和梅赛德斯都发表了支持通过该法案的言论，但其它公司要么选择保持沉默，要么反对禁令。包括欧洲汽车制造商协会在内的行业组织也反对 2035 年的目标，理由包括充电基础设施的推出不确定。