投入 7 亿美元，多家公司计划提高美国充电桩产能

美国白宫周二表示，多家公司计划投资超过 7 亿美元，以提高美国电动汽车充电桩产能。该措施将增加至少 2000 个工作岗位，并使充电变得更便宜和便捷。

据白宫称，这些投资包括大众汽车旗下的 Electrify America 拨出的 4.5 亿美元，以及西门子拨出的 2.5 亿美元，用于扩大其在得克萨斯州大草原和加利福尼亚州波诺马的电动汽车充电桩工厂。另外，电动汽车充电网络运营商 FLO 也将在密歇根州奥本山投资 300 万美元，建立其在美国的第一家组装厂。

白宫表示，这些投资将帮助美国电动汽车充电桩产能提高到每年 25 万台以上，但没有给出当前产能的数字。

2022 年 2 月，美国政府公布了一项计划将在五年内拨款近 50 亿美元建造数千座电动汽车充电站，在政府部门的文件中还指出，美国各州应该优先在州际公路投资，州际公路每间隔 50 英里就应该设有充电设施，同时充电桩离公路距离不应超过 1 英里，各州应该努力建设直流充电桩，而且每个充电站至少要布置 4 个充电桩，可以同时满足四辆电动汽车的充电需求，充电基础设施成本的 80% 由联邦政府承担。而且，今年 5 月 13 日，美国交通部将公布电动车充电桩的国家标准，确保每一个已安装的充电桩都可以正常使用。

据外媒报道，美国政府监管机构表示，美国政府可能需要超 10 万个充电桩来支持电动汽车推广，而截至今年 3 月，联邦机构拥有约 1100 个充电桩，缺口巨大。根据行政命令，到 2027 年，政府购买的轻型汽车将实现“零排放”。预计美国政府通常每年购买约 5 万辆汽车，需要建设大量的充电桩来支持这个计划的实现。