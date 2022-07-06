华尔街调侃称特斯拉面临打地鼠难题：困难一个接一个

7 月 6 日消息，电动汽车制造商特斯拉第二季度新车交付量两年来首次下降，华尔街分析师调侃称，这可能是因为该公司陷入了“打鼹鼠”困局。

受疫情、供应链混乱以及成本飙升等因素影响，特斯拉报告称其第二季度共交付了 254695 辆新车，较第一季度环比下降了近 18%。

此外，特斯拉位于美国得克萨斯州和德国柏林的新工厂问题频发也影响了生产。分析师警告称，这些问题可能会影响特斯拉第二季度的利润。

金融服务公司 Hargreaves Lansdown 分析师苏珊娜・斯特里特（Susannah Streeter）表示：“随着最新季度交付量低于预期，特斯拉的光彩再次变得黯淡，这对该公司在电动汽车领域保持领先地位的雄心来说是个不小的挫折。特斯拉正陷入打地鼠的困境中，即刚解决一个问题，另一个问题立刻冒出来。”

摩根大通分析师表示，特斯拉的生产和财务业绩可能会受到该公司得克萨斯州和柏林新工厂诸多问题的影响。他们将特斯拉股票未来 12 个月的目标股价下调了 10 美元，至 385 美元。特斯拉首席执行官埃隆・马斯克（Elon Musk）最近证实，这两家工厂已经亏损数十亿美元，成了“烧钱机器”。

斯特里特警告说，由于通货膨胀加剧，世界各地的生活成本紧缩可能会对未来的汽车需求产生连锁反应。然而，其他分析师预计今年年底会出现复苏。

CFRA Research 的高级股票分析师加勒特・纳尔逊 (Garrett Nelson) 表示，在达到更高的利用率之前，得克萨斯州和柏林的新工厂可能会继续拖累特斯拉的业绩，但预计下半年起产量将强劲反弹。

受益于成长型股票的反弹，特斯拉股价周二收盘上涨 2.55%。但今年到目前为止，该股已经缩水了约三分之一。