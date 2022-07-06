realme 真我 Buds Air3 Neo 耳机配置公布：续航 30 小时，7 月 12 日发布

IT之家 7 月 6 日消息，真我 realme 将于 7 月 12 日发布“年度质感旗舰”真我 GT2 大师探索版，届时真我 Buds Air3 Neo 真无线耳机也将同步发布，今天官方公布了这款耳机的更多信息。

据官方介绍，真我 Buds Air3 Neo 用做旗舰的心打磨产品，采用音乐太空舱设计、弧形星轨中框，搭配半透明磨砂上盖，颜值在线。这款耳机的配色灵感来自太空，流光白、星夜蓝两种配色搭配质感机身设计，让用户仿佛置身太空音乐会。

同时，真我 Buds Air3 Neo 采用入耳杆式设计，为用户带来更好的物理降噪效果。为了让耳机佩戴更加舒适，真我 Buds Air3 Neo 通过了大量亚洲人耳联合调试，采用更符合人体工程学的设计，轻巧舒适。

真我 Buds Air3 Neo 支持杜比全景声，拥有立体环绕的高品质音效，10mm 低音大动圈的加持下，这款耳机的低音效果也更加震撼。

在续航方面，真我 Buds Air3 Neo 可以实现 30 小时超长续航，号称“挑战耳机续航天花板”。同时，真我 Buds Air3 Neo 还支持闪充，只需 10 分钟就能听歌 2 小时。

真我 Buds Air3 Neo 将于 7 月 12 日正式发布，除了好音质与长续航之外，还会带来哪些惊喜，静待发布会揭晓。