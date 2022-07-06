设备信息显示：华为手机鸿蒙 HarmonyOS 3.0 Beta 版兼容安卓 12 版本

IT之家 7 月 6 日消息，今天，华为鸿蒙 HarmonyOS 3.0 开发者 Beta 测试版开始推送。华为 HarmonyOS 3.0.0.76 版本面向申请用户推送，下载包大小为 6.70GB（因机型不同而有所差异）。更新日志显示，欢迎尝鲜 HarmonyOS Beta 版。 该版本延续了全场景智慧体验，在交互设计、多设备互联互通、性能、 用户关怀等方面带来了全面的提升，推荐更新体验。

据网友通过设备信息检测发现，华为 HarmonyOS 3.0 系统兼容了 Android 12 系统。其中显示，华为 HarmonyOS 3.0 兼容安卓版本 Android 12 S (API31)，内置 OpenHarmony 3.0.0 Beta 2 ，Project Treble 支持 (VNDK 31.0) ，Java Runtime 版本 Android Runtime 0.9，Java 虚拟机 ART 2.1.0。

微博博主 @旺仔百事通 也表示，华为鸿蒙 HarmonyOS 3.0 系统中兼容了安卓 12。

对于华为鸿蒙 HarmonyOS 是否是安卓套壳曾有过争论。

2021 年 6 月，武汉大学博士赵小刚曾谈论过华为 HarmonyOS 2，其认为“兼容安卓是权宜之计，越来越多鸿蒙原生应用会面市”。赵小刚称，这正是不少网友存在误解的地方，鸿蒙并不是套壳的安卓系统。华为完全有能力把原创的操作系统做得很不一样，但是那样不利于用户接受，也就不利于一套新的操作系统推广和覆盖。

赵小刚表示，现阶段，鸿蒙兼容安卓可以说是权宜之计，华为已经和国内 300 多家企业合作，越来越多的鸿蒙系统原生应用会面市。经过一段时间，这些应用和鸿蒙系统匹配度更高后，用户就能体验到鸿蒙系统有什么不一样，带来了怎样的性能提升。我认为，未来鸿蒙系统在性能和可靠性等方面，一定是会超过安卓系统的。

前华为消费者 BG 软件部总裁王成录曾表示，“鸿蒙系统不是安卓的拷贝，也不是 iOS 的拷贝，它是真正面向未来 IoT 时代的一个全景操作系统。这个操作系统跟仅仅基于手机的安卓和 iOS 是不同的，在未来真正的 IoT 到来时是需要这样一个系统把底层充分地打通，鸿蒙迈出了第一步，也是非常重要的第一步。”

对于有人评价鸿蒙系统是 Android 翻版，前华为消费者 BG 软件部总裁王成录还称，其实大家质疑鸿蒙是不是 Android 换个壳，这说明中国科技界对软件开源的理解不够一致。并不是所有 Android 代码都是 Google 开发的，绝大部分代码来自开源社区。鸿蒙也会吸收社区的优秀技术和代码，用了 AOSP（Android 开源项目）的开源代码，就判断鸿蒙是 Android 换了皮，说明这类吐槽者没有太准确理解什么是开源。

华为表示，HarmonyOS 是新一代的智能终端操作系统，为不同设备的智能化、互联与协同提供了统一的语言。带来简捷、流畅、连续、安全可靠的全场景交互体验。

《用户收到短信邮件通知，华为手机平板鸿蒙 HarmonyOS 3.0 开发者 Beta 测试版推送》

《消息称华为鸿蒙 Harmony OS 3.0 正式版将于 7 月 24 日发布》