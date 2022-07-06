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消息称华为鸿蒙 Harmony OS 3.0 正式版将于 7 月 24 日发布

2022/7/6 19:01:55 来源：IT之家 作者：潇公子 责编：潇公子
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IT之家 7 月 6 日消息，今天，华为鸿蒙 HarmonyOS 3.0 开发者 Beta 测试版开始推送。更新日志显示，欢迎尝鲜 HarmonyOS Beta 版。 该版本延续了全场景智慧体验，在交互设计、多设备互联互通、性能、 用户关怀等方面带来了全面的提升，推荐更新体验。

微博博主 @旺仔百事通 表示，华为鸿蒙 HarmonyOS 3.0 正式版将在 7 月 24 日发布。 HarmonyOS 3.0 正式版更加注重隐私保护，同时小组件也迎来更新。

华为表示，HarmonyOS 是新一代的智能终端操作系统，为不同设备的智能化、互联与协同提供了统一的语言。带来简捷、流畅、连续、安全可靠的全场景交互体验。

据官方介绍，华为 HarmonyOS 3.0 开发者 Beta 版大大增强了 JS / eTS 语言应用开发能力，同时进一步完善 ArkUI 和 ArkCompile 功能。 你可以用简洁的 JS / eTS 语言高效开发复杂界面应用，同时获得应用启动速度的提升，可以在 HarmonyOS 官网下载体验。

此前爆料称，华为还将在 7 月 27 号发布 Free buds Pro 2 耳机、智慧屏 S Pro 86、Mate book X Pro 新款、旗舰平板 MatePad Pro 11 和华为畅享 50 Pro 众多新品。

用户收到短信邮件通知，华为手机平板鸿蒙 HarmonyOS 3.0 开发者 Beta 测试版推送

设备信息显示：华为手机鸿蒙 HarmonyOS 3.0 Beta 版兼容安卓 12 版本

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关键词：华为鸿蒙HarmonyOS

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