realme 真我 GT2 大师探索版官宣首发 LPDDR5X，对比 LPDDR5 功耗降低 20%

IT之家 7 月 7 日消息，昨日，realme 真我官宣了将于 7 月 12 日发布的 realme 真我 GT2 大师探索版的正面海报并开启盲售，但并没有透露该机的具体配置。现在，官方进一步的预热显示 realme 真我 GT2 大师探索版将首发 LPDDR5X 并搭载骁龙 8 + 处理器。

realme 真我官方称，骁龙 8 + 采用台积电 4nm 制程工艺，在 CPU 性能提升 10%，GPU 频率提升 10% 的同时功耗降低 30%。而 realme 真我 GT2 大师探索版首发的 LPDDR5X 对比上一代功耗直降 20%。

今日早些时候，数码博主 @数码闲聊站 称，官方数据显示 LPDDR5X 对比 LPDDR5 综合功耗降低 20%，短视频降低 20%，长视频降低 25%，游戏降低 30%。此外，海报还显示该机采用 UFS 3.1 存储。

同时该博主回复网友评论称，这仅为内存降低的功耗，整机功耗不会降低这么多。

根据该博主此前的爆料和入网信息，realme 真我 GT2 大师探索版厚 8.2mm，重 199g，采用 6.7 英寸 2412×1080 分辨率 120Hz 高刷 AMOLED 柔性直屏，配备 4880mAh（标称 5000mAh）双电芯电池，支持 100W 快充，前置 16MP 镜头，后置 50MP + 50MP + 2MP 镜头。

另外，数码博主 @肥威 爆料称，realme 真我 GT2 大师探索版采用美光 LPDDR5X 内存。

IT之家了解到，全新的 LPDDR5X 是 JEDEC 固态存储协会在 2021 年 7 月底正式发布的内存标准，由 JEDEC 的 JC-42.6 低功耗存储器小组委员会开发。相比 LPDDR5 主要在以下三方面进行了改进：

1.带宽从 6400MT / s 增至 8533MT / s；

2.TX/ RX 均衡改善信号完整性；

3.通过新的自适应刷新管理提高可靠性。

目前，三星和美光都已经实现了 LPDDR5X 内存的量产。其中三星于去年 11 月官宣 LPDDR5X，称其为业界首款基于 14 纳米的新一代移动 DRAM。其运行速度在三星现有的移动 DRAM 中最快，最高可达 8.5Gbps，比上一代产品 LPDDR5 的运行速度 6.4Gbps 约快 1.3 倍。而美光则于去年 11 月宣布联发科已经在最新的旗舰芯片组天玑 9000 上验证了美光的 LPDDR5X 内存，成功验证了美光 7.5 Gb / s 速率以及 8.533 Gb / s 速率的样品。