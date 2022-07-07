苹果 tvOS 16 开发者预览版 Beta 3 发布

IT之家 7 月 7 日消息，苹果今天推送了 iOS 16 / iPadOS 16 开发者预览版 Beta 3 更新，还推送了 tvOS 16 Beta 3 系统更新，具体版本号是 20J5328g 。与其他测试版不同，开发者需要通过 Xcode 下载 tvOS 16 Beta 3。此外，苹果仍未发布 HomePod 软件 16 Beta 版本。

tvOS 16 在今年秋季推出时将带来几个令人兴奋的新功能。

跨设备连接：苹果表示，tvOS 16 使开发人员能够将他们的 Apple TV 应用程序与 iPhone、iPad 和 Apple Watch 应用程序集成，以解锁“比以往任何时候都更加个性化”的新体验。例如，开发人员可以根据来自 Apple Watch 的运动传感器数据在 Apple TV 上提供更个性化的锻炼，在 Apple TV 应用程序中播放视频时在 iPhone 上显示实时信息，或者包括更多的游戏屏幕。

扩展游戏手柄支持：苹果表示，从 tvOS 16 开始，“支持许多额外的蓝牙和 USB 游戏控制器”，值得注意的是，这包括对任天堂的 Joy-Cons 和 Pro 控制手柄的支持。

HDR10+ 支持：最新一代的高动态范围技术将在 tvOS 16 上的 Apple TV 应用程序中得到支持。

多用户改进：tvOS 16 为 Apple TV 应用程序中的用户配置文件提供了改进的系统集成。苹果表示，通过存储在共享钥匙串中的凭据，用户无需在每次启动时进行登录并选择他们的个人资料。

Matter 支持：Matter 是一项新标准，它将使兼容的智能家居配件能够跨多个平台无缝协作，包括苹果 HomeKit、亚马逊 Alexa 等。需要一个家庭 Hub 来控制 Home 应用程序中的 Matter 配件，包括更新 tvOS 16 的 Apple TV ，更新到最新软件版本的 HomePod / HomePod mini。

Apple TV+ 选项卡视频转发功能：Apple TV+ 选项卡顶部的丰富视频预览可帮助用户发现他们下一个最喜欢的 Apple 原创节目；