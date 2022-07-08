realme 真我 GT2 大师探索版预热：195g 机身塞入 5000mAh 大电池，首发全链路 GaN 百瓦秒充

IT之家 7 月 8 日消息，realme 真我 GT2 大师探索版将于 7 月 12 日发布，今天官方公布了新机的快充和电池信息。

据官方介绍，真我 GT2 大师探索版内置 5000mAh 大电池，支持 100W 快速秒充，25 分钟即可充至 100%，机身采用金属中框，机身重量仅为 195 克，官方称“这可能是目前行业最轻薄的百瓦秒充大电池手机”。

此外，realme 真我 GT2 大师探索版还首发全链路 GaN 百瓦秒充，首次在手机端引入氮化镓功率器件，搭配 100W 氮化镓充电头，官方称发热峰值降低 85%。

外观方面，真我 GT2 大师探索版由潮流设计师 Jae Jung 设计，采用复刻硬箱造型的直角金属中框，将金属铆钉与机身融为一体，搭配触摸细腻的环保素皮。

配置方面，真我 GT2 大师探索版搭载高通骁龙 8 + 处理器，采用 6.7 英寸中置挖孔柔性直屏，屏占比达 94.2%，支持 120Hz 高刷新率、DC 调光、1.6 万级无极调光、全局暗色模式，后置 50MP + 50MP + 2MP 镜头。

值得一提的，真我 GT2 大师探索版还将全球首发 LPDDR5X 内存，对比上一代功耗可降低 20%。