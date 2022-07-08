俄罗斯成功发射一颗“格洛纳斯-K”导航卫星，完成今年第五次发射

IT之家 7 月 8 日消息，新华社援引俄罗斯国防部通报称，俄罗斯当天使用“联盟-2.1b”运载火箭成功将一颗“格洛纳斯-K”导航卫星送入预定轨道。

实际上，这是一颗 GLONASS-K No.16L，也就是俄罗斯联邦运营的最新系列 GLONASS 导航卫星中的第四颗新卫星，由 ISS Reshetnev 开发，第一颗于 2011 年 2 月发射，其他两颗分别于 2014 年 11 月和 2020 年 10 月发射。

GLONASS-K 卫星是对上一代 GLONASS-M 导航系统的升级版本，可实现更长的寿命和更高的信号精度。

这标志着俄罗斯联邦今年以来的第九次发射，俄罗斯今年来所有发射任务都使用了联盟号运载火箭的各种改装型号，本周四的飞行任务也标志着俄罗斯军方 2022 年的第五次成功发射。

官方表示，火箭于莫斯科时间 7 日 12 时 18 分（北京时间 17 时 18 分）搭载“格洛纳斯-K”卫星从俄西北部阿尔汉格尔斯克州普列谢茨克发射场发射升空；当日晚些时候被成功送入预定轨道。

IT之家了解到，格洛纳斯系统（全球导航卫星系统）是由前苏联于 1982 年研发的卫星导航系统，苏联解体后由俄罗斯继承，目前作为俄罗斯的军民两用系统，可为全球用户提供陆地、海上及空中的定位和导航服务。

格洛纳斯系统（GLONASS）类似于美国的全球定位系统（GPS）、欧盟的伽利略定位系统和中国的北斗卫星导航系统，不过技术略有差异。该系统由空间部分、控制部分和用户部分所组成。

GLONASS 是俄语ГЛОНАСС的罗马化，俄语 ло бальная нa вигационная с путниковая с истема，罗马化即 Globalnaya navigatsionnaya sputnikovaya sistema，也就是英文的 GLObal NAvigation Satellite System）。