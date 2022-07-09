最新测试发现：微软 Win11 相比 Ubuntu、Linux 失去领先性能

IT之家 7 月 9 日消息，自 10 月份微软公开发布 Windows 11 以来，已经过去了 9 个月。而微软也即将发布 Windows 11 版本 22H2，Windows 11 系统在性能方面有何进展呢？

最近，定制计算机和工作站供应商 Puget Systems 针对 Windows 10 操作系统进行了测试，发现 Windows 11 与上次相比有了显著改进。现在，Phoronix 将 Windows 11 与 Ubuntu 和 Clear Linux 进行了对比，看看微软操作系统的表现如何。

测试的操作系统如下：

Windows 11 11 专业版

Ubuntu 22.04 LTS

Ubuntu 22.04 LTS，内置 Linux 5.18 稳定内核

英特尔 Clear Linux 36580

测试系统包括：

英特尔酷睿 i9 12900K

华硕 ROG STRIX Z690-E GAMING WiFi 主板

2x 16GB DDR5-6000 内存

500GB WD_BLACK SN850 NVMe SSD

Radeon RX 6800 XT 显卡

然而，与 Puget Systems 发现的不同，Phoronix 测试表明 Windows 11 正在努力保持领先于 Linux 和 Ubuntu。事实上，在整体平均性能方面，Windows 11 已经落后于测试的 Linux 发行版，这与上次观察到的情况形成鲜明对比，上次测试中 Windows 11 在许多情况下都明显更快。

▲ SVT AV1 测试

▲ Renaissance 测试

▲ OSPRay 测试

▲ LAME MP3 编码测试

▲ LuxCoreRender 测试

▲ Blender 测试

以下是所有测试的几何平均值，Windows 11 处于落后：

《最新测试：微软 Win11 性能速度已赶上 Win10，前者运行虚幻引擎优势巨大》