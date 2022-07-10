realme 真我 GT2 大师探索版将首发超级 N28 自由四天线，信号强度提升 1.5 倍

IT之家 7 月 10 日消息，今日上午，realme 副总裁、中国区总裁、全球营销总裁徐起表示，游戏体验有个痛点很容易会被大家遗漏，那就是网络问题，并称 realme 真我 GT2 大师探索版将会首发超级 N28 自由四天线。

官方海报显示，realme 真我 GT2 大师探索版常用网络场景网速提升 70%，支持自由天线切换技术 2.0，信号强度提升 1.5 倍，“每一根天线，都能享受 5G‘黄金频段’”。

IT之家了解到 ，realme 真我 GT2 大师探索版搭载骁龙 8+ 移动平台，发布会将于 7 月 12 日 14:00 召开。

根据此前信息，realme 真我 GT2 大师探索版内置 5000mAh 大电池，支持 100W 快速秒充，25 分钟即可充至 100%，机身采用金属中框，机身重量仅为 195 克。

此外，真我 GT2 大师探索版还将首发全链路 GaN 百瓦秒充，首次在手机端引入氮化镓功率器件，搭配 100W 氮化镓充电头，官方称发热峰值降低 85%。

外观方面，真我 GT2 大师探索版由潮流设计师 Jae Jung 设计，采用复刻硬箱造型的直角金属中框，将金属铆钉与机身融为一体，搭配触摸细腻的环保素皮。

入网信息显示，realme 真我 GT2 大师探索版厚 8.2mm，重 199g，采用 6.7 英寸 2412×1080 120Hz AMOLED 屏，支持 100W 快充，前置 16MP 镜头，后置 50MP + 50MP + 2MP 镜头。