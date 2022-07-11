华为鸿蒙 HarmonyOS 3.0 Beta 配套 SDK 升级至 API 8，官方上线 6 个基于 eTS 实现的 Sample

IT之家 7 月 11 日消息，此前华为鸿蒙 HarmonyOS 3.0 开发者 Beta 测试版开始推送。官方表示，配套 SDK 包升级 API 到 Version 8，大大增强 JS / eTS 语言应用开发能力。同时进一步完善 ArkUI 和 ArkCompiler 能力，使能 JS / eTS 语言支持复杂界面绘制，且 JS 应用启动速度提升 50%。

华为 HarmonyOS 开发者今天称，搭载 API 8 的新 SDK 已经发布。围绕着新 SDK，官方输出了一波 Sample，供各位开发者参考。本期将介绍 6 个基于 eTS 实现的 Sample，开发者可以从中掌握基于 TS 扩展的声明式开发范式的核心机制和功能，同时还能从中学习新增接口的特性及用法。

6 个基于 eTS 实现的 Sample 如下：

Sample1：FlipClock—— 本示例展示了一个多功能的时钟，时钟采用数字翻页的方式来显示时间，并提供创建闹钟及倒计时的功能，同时还可以在“设置”里面设置时钟的休眠及屏幕亮度。通过学习本 Sample，你可以掌握闹钟及倒计时等后台代理提醒功能的实现，同时还能掌握屏幕亮度、运行锁等相关接口的使用。

Sample2：International—— 本示例展示了系统的国际化信息的设置，用户可以选择当前地区、设置系统语言，还可以设置日期、时间、时区等。同时还展示了当前系统语言下的时间、数字、货币、百分比、单复数、屏幕方向等信息的格式化显示。通过学习本 Sample，你可以掌握“国际化-i18n”标准的实现，同时还可以掌握设置系统时间的相关接口的使用。

Sample3：Shopping—— 本示例展示了一个仿购物类应用。像我们经常使用的购物应用一样，本示例提供了商品展示、商品搜索、购物车、消息提醒等功能，各界面中图片、视频、文本等资源规整地呈现，且加载速度快、滑动效果流畅。通过学习本 Sample，你可以熟悉 eTS 的声明式语法，并能掌握应用界面的懒加载优化，同时还可以掌握 Swiper、Tabs 等组件的使用。

Sample4：Chat—— 本示例展示了一个仿聊天类的应用。像我们经常使用的聊天应用一样，本示例提供了发起聊天、添加好友、发起群聊、社区图片展示等功能。同时，用户还可设置保存记录，使应用退出时记住当前状态，下次打开恢复当前状态。通过，学习本 Sample 你可以熟悉 eTS 的声明式语法，并能掌握应用界面数据的懒加载优化与轻量级存储的开发，同时还能掌握界面跳转相关接口的使用。

Sample5：DeviceUsageStatistics—— 本示例展示了当前设备中应用程序使用情况的信息。顶部的数据面板展示了最常用的五个应用的使用时间占比情况，中部的竖向滑动栏展示了每个应用的使用总时长和最后一次使用的时间，底部的横向滑动栏展示了不常用应用列表。通过学习本 Sample，你可以掌握获取设备应用状态的相关接口的使用。

Sample6：NativeAPI—— 本示例展示了一个由 C++ 完成逻辑计算并由 eTS 完成界面绘制的五子棋游戏。通过学习本 Sample，你可以掌握在 eTS 中如何调用 C++ 的接口，同时还能掌握弹窗模块的接口的使用。