刷了 Win11 的微软 Surface Duo 获重要突破：Wi-Fi、GPS、eSIM、蜂窝网络可正常工作

IT之家 7 月 11 日消息，WoA 项目主要创建者 Gustave Monce 发布了一组新的驱动程序，允许在 Surface Duo 初代上运行 Windows 10 和 Windows 11 ARM 系统。最新版本引入了无线连接支持，成功启用了 Wi-Fi、蜂窝网络、GPS 和 eSIM。

版本 2207.32 的更新内容如下：

Wi-Fi 现在可以正常工作（2.5Ghz / 5Ghz）。但是，还不支持 Mac 地址检索。

蜂窝数据现在可以正常工作（LTEA / LTE / HSDPA+/HSDPA/ EDGE / GPRS）。

蜂窝文本现在可以使用。使用聊天应用程序发送和获取消息。

通话、VoLTE、RCS 等功能即将在以后的版本中推出。

已可启用 eSIM 支持。

GPS 已可正常工作。

尽管该项目已获得多项改进和增强，但仍远未准备好替代原来的 Android 以供日常使用。除了缺少呼叫支持之外，用户还会遇到相机无法正常工作、图形渲染问题、自动定位问题、损坏的 USB dongles 和其他错误 Bug。

微软官方此前早已经对 Windows 10 Mobile 停止支持，不过在 WoA 项目开发者的努力下，仍然会有开发者去为 Lumia 旧机型和新安卓机型刷入新系统。

由于微软提供了 ARM 设备兼容的 Windows 10 版本，一群独立开发人员在过去几年里一直在维护一个非官方的 Windows on ARM 项目，这就是 WOA。微软发布 Windows 11 ARM 版本后，又有新的系统可以尝试了。

从 2019 年开始，第三方开发者集合的 Lumia 手机刷 Windows 10 ARM（WOA）项目此前在 GitHub 上线，包含了所有有关 LumiaWOA 的项目。

https://github.com/WOA-Project/SurfaceDuo-Drivers/releases/tag/2207.32