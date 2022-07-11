科技股下跌导致投资者损失惨重，红杉资本也未能幸免

新浪科技讯 北京时间 7 月 11 日晚间消息，据报道，红杉资本以投资上市公司股票为主，这一策略在繁荣时期取得了显著效果。但就目前而言，红杉资本正感受到许多上市股票投资者所熟悉的痛苦。

有数据显示，由红杉资本投资、去年在美国上市的公司中，其市值自上市以来已蒸发逾 77 亿美元。领跌的是巴西数字银行 Nu Holdings ，IPO 后市值下跌了 42 亿美元。

由于红杉资本尚未出售其股票，这些股票的下跌目前已相当于账面损失。这也符合其正常的战略，即在向自己的投资者分配股票之前，通常会持有 IPO 股票很长时间。而且，在某些情况下，红杉资本还增持股份。例如，今年 2 月增持了 260 万股数据分析公司 Amplest 的股票，并在 3 月份增持了 550 万股软件公司 FreshWorks 股票。

更糟糕的是，所投资公司市值的下跌，正处在一个欠佳的时机。去年 10 月，红杉资本宣布了一个新的结构：红杉资本基金（Sequoia Capital Fund，SCF）。它允许绕过风险资本的基本限制，无限期地投资和持有公开发行的股票。红杉资本合伙人罗洛夫・博塔（Roelof Botha）表示，此举是对其投资组合中的一些公司在 IPO 后表现强劲的回应，比如 Square（Block）。

两位知情人士称，在公司合伙人的决定下，资产将从个别风险基金逐一转移到新的结构中。尽管股票是转让而不是出售，但它仍将不得不按市值计价。因此，这些变化仍将影响一个重要的数字：原始风险基金的回报。由于目前的市场与去年年底相比处于动荡之中，合伙人的“套利”，即他们获得的回报与原始基金的表现挂钩，将面临打击。

对此，红杉资本的一位女发言人称：“红杉资本基金（SCF）的长期关注点使我们能够加深对创始人的承诺，并通过捕捉公司后期的复利价值，寻求为有限合伙人创造更高的回报。无论短期波动如何，这都是正确的。”

加州大学伯克利分校专门研究风险投资融资的法学教授罗伯特・巴特利特（Robert Bartlett）表示：“市场低迷意味着现在不是实施新结构的理想时机。当然，我不会事后评论红杉资本。他们制定了自己的规则，之前也一直很成功。”

尽管最近出现了股价下跌，但红杉资本的这些投资，基本上仍有利可图，因为它投资的很早。例如，2018 年以每股约 6 美元的价格，购买了机器人公司 UiPath 的股票。尽管 UiPath 的股价在今年上半年末跌至 18.19 美元，但仍远远高于买入价。