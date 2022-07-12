工信部：我国每万人 5G 基站数超过 12 个，5G 应用步入快车道

IT之家 7 月 12 日消息，据工信部消息，5G 应用“扬帆”行动计划实施一年来，我国 5G 网络覆盖的广度和深度不断拓展，5G 应用不断走深向实。

截至 5 月底，全国建成开通 5G 基站 170 万个，覆盖全国所有地级市、县城城区和 92% 的乡镇镇区，每万人 5G 基站数超过 12 个。5G 移动电话用户数达到 4.28 亿户，5G 流量占移动流量比重达到 27.2%，较去年同期增长 19.1 个百分点。5G 应用覆盖国民经济 40 个大类，在全国 200 余家智慧矿山、1000 余家智慧工厂、180 余个智慧电网、89 个港口、超过 600 个三甲医院项目中得到广泛应用。5G 行业虚拟专网加快建设，由去年 7 月的 1655 个提升至 6518 个，增长近 3 倍，服务行业发展的能力明显增强。各地加大 5G 应用政策供给，采取建设创新平台、加大资金支持、推广典型案例等方式，共同推动 5G 应用步入快车道。

IT之家了解到，2021 年 7 月 12 日，工业和信息化部联合中央网信办、国家发改委等九部门启动实施 5G 应用“扬帆”行动计划。一年来，在各方共同努力下，我国 5G 网络覆盖的广度和深度不断拓展，5G 应用不断走深向实，在稳投资、强产业、促消费、助升级等方面发挥重要作用，为赋能制造业数字化转型、提升产业链供应链韧性、推动经济高质量发展注入了强劲动力。