爱立信、高通和泰雷兹计划部署太空 5G：未来智能手机将能够在地球任何地方连接 5G 网络

IT之家 7 月 12 日消息，爱立信、高通技术公司和法国航空航天公司泰雷兹宣布计划在地球轨道卫星网络上部署 5G。

在各自进行了详细研究（包括多项调查和仿真测试）之后，三方计划开展以智能手机用例为重点的 5G 非地面网络（5G NTN）测试和验证。

测试和验证结果有效意味着，未来的 5G 智能手机能够在地球上的任何地方利用 5G 连接，并为宽带数据服务提供全面的全球网络覆盖，包括通常只有传统卫星电话系统覆盖、数据连接能力有限的区域。

通过近地轨道（LEO）卫星提供 5G 连接预计将带来多项优势，包括在极端地域、跨越海洋的偏远地区或缺乏地面网络的其它地区提供网络覆盖。

这种广泛的连接将提升 5G 智能手机用户的漫游服务功能，并为交通、能源和医疗领域的 5G 用例带来全球网络连接。

天基网络还能在发生重大网络故障或灾难时，作为地面网络的后援提供支持。

在 2022 年 3 月获得全球电信标准组织 3GPP 的批准之后，爱立信、泰雷兹和高通技术公司开展了测试和验证，旨在首次支持非地面网络。测试目的是验证实现 5G 非地面网络所需的各种技术组件，包括 5G 智能手机、卫星有效载荷和地面 5G 网络系统。

此项工作还旨在验证智能手机形态终端能够支持 5G 非地面网络，从而使未来的 5G 智能手机能够有效地成为卫星电话。欧洲大部分航空航天产业都聚集在法国，因此初步测试将在法国的一处仿真太空环境中进行。

爱立信计划验证 5G 虚拟 RAN（vRAN）栈，其经调节后能够处理快速移动的近地轨道卫星所传播的无线信号（5G 无线电波在太空真空环境中和地球大气层传播的情形）。

泰雷兹计划验证适合在近地轨道卫星上部署的 5G 无线卫星有效载荷，同时高通技术公司计划提供测试手机，用以验证未来的 5G 智能手机能够接入 5G 非地面网络。

专家将使用地面设备来模拟在轨卫星与地球上不同地点接入到 5G 无线接入网的 5G 智能手机之间的无线传播和时延。

作为 3GPP 支持的技术，5G 非地面网络能够充分利用庞大的标准化产品和组件生态系统。全新规范还支持在 5G 终端中纳入非地面网络技术，这为技术供应商提供了全新机遇，助力其轻松快速地将 5G 非地面网络功能扩展至不同终端。