我国天链二号 03 星发射圆满成功，中国天链中继卫星系统更新换代

IT之家 7 月 13 日消息，今天 00 时 30 分，我国在西昌卫星发射中心使用长征三号乙运载火箭，成功将天链二号 03 星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。IT之家了解到，此次任务是长征系列运载火箭第 426 次飞行。

天链二号是我国第二代地球同步轨道数据中继卫星系统的第三颗卫星，主要用于为飞船等载人航天器、中低轨道资源卫星提供数据中继和测控服务，为中、低轨道资源卫星提供数据中继和测控服务，为航天器发射提供测控支持。

2019 年 3 月 31 日，天链二号 01 星成功发射，标志着中国天链中继卫星系统更新换代的序幕拉开；2021 年 12 月 14 日 00 时 09 分，我国成功将天链二号 02 星发射升空。卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。

第二代中继卫星服务目标用户数量扩大、卫星在轨机动能力提高，卫星平台的适应性和兼容性也有所增强。天链二号 03 星入轨并完成测试后，将与天链二号 01 星、02 星实现全球组网运行，可具备满足中低轨道航天器全球覆盖的能力，并提供 24 小时无间断通信。

天链二号 03 星的成功研制，验证了天链二号卫星具备快速研制的能力，为后续多星快速在轨组网提供了支撑，进一步加快了我国天基测控与传输网络建设的步伐。

我国“天链”中继卫星最主要的任务是为飞船、空间实验室、空间站等载人航天器提供数据中继和测控服务，例如天地通话、太空授课、交会对接、出舱活动等重要任务的通信就是以“天链”中继卫星为主来完成的。