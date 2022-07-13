苹果与前首席设计师乔纳森・艾维结束合作

北京时间 7 月 13 日消息，2019 年乔纳森・艾维（Jony Ive）离开苹果，但他成立了 LoveForm 设计公司，继续以顾问的方式为苹果提供服务，现在他与苹果的合作关系结束了。

艾维曾帮助苹果设计一些重要产品，比如 iPhone、Apple Watch、Mac，还有苹果零售店。2019 年 6 月艾维离开苹果，创建自己的设计公司，自此之后，艾维协助苹果设计了 24 英寸 iMac，还为 Apple Car 贡献智慧。

艾维离开时曾与苹果签署多年合作合同，价值超过 1 亿美元。根据条款规定，苹果将是 LoveFrom 的主要客户，如果苹果觉得某个项目有竞争性，艾维便不能接单。

现在到了苹果与艾维续约的时候，但双方却宣布分手。据说苹果一些高管对支付给艾维的费用多有不满，一些设计师离开苹果前往 LoveFrom 也让高管们沮丧。艾维有自己的诉求，他希望能自由挑选客户，不必向苹果澄清自己的工作。

有传闻称，当年艾维之所以离开是因为苹果越来越重视运营，冷落设计。库克对产品开发流程不怎么感兴趣，董事会越来越偏爱那些有财务和运营背景的人，而不是技术人才，这些都让艾维不满。

艾维离开后，苹果设计团队交给杰夫・威廉姆斯（Jeff Williams）打理，工业设计由埃文斯・汉基（Evans Hankey）负责，软件设计由艾伦・戴伊（Alan Dye）掌管。据说苹果营销主管格雷格・乔斯维亚克（Greg Joswiak）也在产品设计选择中有一定的话语权。