分析师：苹果 Mini-LED 显示器支持 ProMotion，但推迟至 2023 年初推出

IT之家 7 月 13 日消息，据 MacRumors 报道，DSCC 分析师 Ross Young 表示，传闻中的苹果 27 英寸 mini-LED 显示屏将采用 ProMotion 技术，但可能要到 2023 年初才会上市。

IT之家了解到，Ross Young 指出，在错过原定今年 6 月发布的日期后，苹果公司无法满足重新安排的 10 月时间框架，即在 2023 年初推出 mini-LED 显示器现在看来是一个更现实的预估。

据介绍，与 14 英寸和 16 英寸 MacBook Pro 机型一样，新显示器将采用 ProMotion 技术，支持 120Hz 刷新率，采用 mini-LED 面板。

Ross Young 推测，这款设备不太可能取代 Pro Display XDR，后者采用了更大的 6K 显示屏，售价 4999 美元（约 33543.29 元人民币）。全新显示器可能更类似于 1599 美元（约 10729.29 元人民币）的苹果 Studio display，后者采用 27 英寸显示屏。不过，mini-LED 面板和 ProMotion 技术可能会让新品的售价更高。

在提及苹果计划明年发布的产品时，Ross Young 补充道，传闻中的 15.2 英寸 MacBook Air 现在计划于 2023 年初推出。