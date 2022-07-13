首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > 数码之家>电脑硬件

分析师：苹果 Mini-LED 显示器支持 ProMotion，但推迟至 2023 年初推出

2022/7/13 7:17:58 来源：IT之家 作者：长河 责编：长河
评论：

IT之家 7 月 13 日消息，据 MacRumors 报道，DSCC 分析师 Ross Young 表示，传闻中的苹果 27 英寸 mini-LED 显示屏将采用 ProMotion 技术，但可能要到 2023 年初才会上市

Mac Studio 和 Studio Display

IT之家了解到，Ross Young 指出，在错过原定今年 6 月发布的日期后，苹果公司无法满足重新安排的 10 月时间框架，即在 2023 年初推出 mini-LED 显示器现在看来是一个更现实的预估。

据介绍，与 14 英寸和 16 英寸 MacBook Pro 机型一样，新显示器将采用 ProMotion 技术，支持 120Hz 刷新率，采用 mini-LED 面板

Ross Young 推测，这款设备不太可能取代 Pro Display XDR，后者采用了更大的 6K 显示屏，售价 4999 美元（约 33543.29 元人民币）。全新显示器可能更类似于 1599 美元（约 10729.29 元人民币）的苹果 Studio display，后者采用 27 英寸显示屏。不过，mini-LED 面板和 ProMotion 技术可能会让新品的售价更高

在提及苹果计划明年发布的产品时，Ross Young 补充道，传闻中的 15.2 英寸 MacBook Air 现在计划于 2023 年初推出

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：苹果显示器

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用