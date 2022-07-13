Ross Young：由于生产进度跟不上计划，苹果 iPhone 14 Max 面临延迟的风险

IT之家 7 月 13 日消息，全球显示领域权威咨询机构 Display Supply Chain Consultants (DSCC) 首席执行官 Ross Young 今天发布报告称，苹果今年新增的 6.7 英寸 iPhone 14 Max 生产进度落后于计划。

他表示，基于整个 8 月的供应链数据来看，苹果 iPhone 14 Max 的面板量仍然落后于 iPhone 14 Pro Max，而且是“远远落后”。

他接着说，今年苹果 iPhone 14 Pro Max 的供应量是 iPhone 14 Max 的三倍多。

据称，苹果 iPhone 14 Max 和 iPhone 14 Pro Max 将共用同样的 6.7 英寸大小的屏幕，虽然面板本身会有所不同（iPhone 14 Max 不支持苹果的自适应刷新率技术），只有 iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max 才会享受到 ProMotion；除此之外，iPhone 14 Max 将继续采用不具辨识度的“刘海”屏，但 iPhone 14 Pro Max 将采用“Pro 限定”的“叹号形”打孔设计。

IT之家曾报道，《日经亚洲评论》在 5 月称由于供应链封锁限制，iPhone 14 Max 的生产计划遭推迟。但随后郭明錤 告称，虽然 iPhone 14 Max 的生产进度落后，但情况“仍在控制之中”。

从 Ross Young 的报告来看，供应链情况似乎在在 5 月份之后又有所恶化，当然也可能是苹果故意选择优先保供 Pro Max 订单。

毕竟在两个月的时间里，很多事情都可能发生大幅变化。如果 iPhone 14 Max 面板供应情况有像 Ross Young 所说的那般差，则意味着这款设备有可能被推迟或严重限量（发布初期）。

从目前已知的情报来看，今年新增的 iPhone 14 Max 主打大尺寸屏幕与超长续航，一经发布就有望成为最热机型，虽然它可能会比大家心目中的“非 Pro”价要高得多。