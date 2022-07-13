苹果 iPad 将迎来一系列变革性升级：14 英寸机型、屏下 TrueDepth、OLED 技术等

IT之家 7 月 13 日消息，据可靠的分析师 Ross Young 称，苹果计划在未来几年对 iPad 系列进行一系列变革性升级，包括新的 14.1 英寸型号和配备 OLED 显示屏的 11 英寸型号，以及引入屏幕下摄像头技术和可折叠显示屏的型号等。

Ross Young 在最新一期的 MacRumors 上表示，他不再相信传闻将于明年初发布的 14.1 英寸 iPad 会采用 miniLED 技术，这款新机型的显示屏实际上采用的是目前 iPad Air 同款的 LCD 屏。他表示，他正在进一步向供应商确认有关这款设备的信息。

Ross Young 认为，在不久的将来，11 英寸的 iPad Pro 将继续使用现有的显示技术，苹果暂时没有计划将其升级为迷你 miniLED 显示屏或像 12.9 英寸的 iPad Pro 那样的“Liquid Retina XDR”。相反，据说该公司正在等待升级 OLED 显示屏。苹果计划在 2024 年同时为 11 英寸和 12.9 英寸的 iPad Pro 采用 OLED 屏。他表示，苹果预计采用 OLED 屏幕的 11 英寸 iPad Pro 在发布当年的销量将远超 12.9 英寸的 OLED 款 iPad Pro。

Ross Young 预测，苹果可能为先 iPhone 一步为 iPad 配备 TrueDepth 屏下摄像头技术，因为这项技术更容易被实用于尺寸更大、PPI 更低的屏幕下方。另外，由于 iPad 的产量低于 iPhone，故以此作为实验计划更具可行性。他补充说，理论上，这项新功能最早能在明年出现，远远早于业界对于屏下摄像头出现中 iPhone 上时间的预测。

IT之家曾报道，苹果分析师郭明錤此前预测，苹果可能会在 2024 年秋季推出其首款全面屏智能手机，其中“iPhone 16 Pro”将是第一款配备屏下 Face ID 和屏下前置摄像头的 iPhone 设备。不过，郭明錤也只是预测，两年三年后的事情苹果自己可能都没法确定是否采纳量产……

此外，Young 声称，没能获得足够的玻璃盖板是苹果迄今未能将折叠屏 iPhone 推向市场的关键限制所在。苹果公司预计在推出更大的可折叠 iPad 或 MacBook 时不会遇到这样的问题，因此，更大的苹果折叠设备也可能会抢先折叠屏 iPhone 上市。