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Gartner：Q2 全球 PC 出货量出现九年来最大降幅，唯有苹果实现正增长

2022/7/13 8:39:19 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家 7 月 13 日消息，根据 Gartner 的数据，2022 年第二季度全球 PC 出货量总计 7200 万台，比 2021 年第二季度下降 12.6%。与此同时，苹果第二季度全球 Mac 出货量同比增长 9.3%，同期美国 Mac 出货量增长 19.5%。

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Gartner 指出：由于地缘政治、经济和供应链的挑战，所有区域市场均受到影响，这是全球 PC 市场 9 年来的最大跌幅。

“我们在 2022 年第一季度看到的下降趋势在第二季度更加明显，这主要是因为俄乌冲突造成的持续地缘政治不稳定、全球通胀压力以及对 Chromebook 的需求急剧下降，”Gartner 研究总监 Mikako Kitagawa 说在一份声明中表示。

“供应链中断也继续存在，但 PC 交付延迟的主要原因已从组件短缺转变为物流中断。企业用户的 PC 交付时间依然比往常更长，但交货时间在第二季度末已有所好转，部分原因是中国主要城市在本季度中期重新开放。

“为了在通胀抬高成本的情况下进一步维持利润，再加上需求疲软，PC 行业不得不提高平均价 (ASP)。低价 Chromebook 的 PC 组合减少以及转向高端产品也有助于提高 ASP。然而，库存增加，尤其是消费者渠道的库存增加，可能会导致 ASP 下降。”

2022 年第二季度，全球 PC 市场前三大厂商 PC 出货量出现下滑，但排名保持不变。惠普下跌 27.5%，戴尔下跌 5.2%，因此戴尔的市场份额与惠普相差不到 0.3 个百分点。

此外，由于苹果 M1 设备的普及，Apple 是唯一一家在 2022 年第二季度实现正增长的供应商。

2Q22 全球 PC 供应商单位出货量初步估计（千台） 注：数据包括台式电脑、笔记本电脑、超移动高级版（如 Microsoft Surface）和 Chromebook，但不包括 iPad。所有数据均基于初步研究估算。最终估计可能会发生变化。统计数据基于销售到渠道的出货量。由于四舍五入，数字加起来可能不等于显示的总数。资料来源：Gartner（2022 年 7 月）

联想的全球 PC 出货量出现了同比下降的情况，这也是该公司连续第三个季度下降。然而哪怕这样，联想在全球台式电脑市场中还是增长了 2%，部分原因是该公司改善了其在 EMEA 的供应链。

此外，由于 Chromebook 出货量的急剧下降，惠普在 2022 年第二季度下降了 27.5%。

戴尔的出货量自 2020 年第三季度以来首次出现同比下滑。除拉丁美洲外，所有主要地区的出货量均出现下降，戴尔实现了 6.5% 的增长。尽管整体出货量下降，但戴尔的市场份额与一年前相比增加了 1 个百分点。

▼ 2Q22 初步美国 PC 供应商单位出货量估计

2Q22 初步美国 PC 供应商单位出货量估计（千台） 注：数据包括台式 PC、笔记本电脑、超移动高级版（如 Microsoft Surface）和 Chromebook，但不包括 iPad。所有数据均基于初步研究估算。最终估计可能会发生变化。统计数据基于销售到渠道的出货量。由于四舍五入，数字加起来可能不等于显示的总数。资料来源：Gartner（2022 年 7 月）

除此之外，中国 PC 市场下降 16%，亚太地区（不包括日本）PC 市场下降了 5.2%，日本 PC 市场下降了 10.8%，美国 PC 市场下降了 17.5%，其中苹果以 19.5% 的正增长排名第四，前面戴尔、惠普、联想依然保持领先。

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关键词：苹果PC戴尔惠普

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