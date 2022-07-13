微软发布 Win11 KB5015814 累积更新，版本号升至 22000.795

IT之家 7 月 13 日消息，随着 7 月第二个星期二的到来，微软如期发布了 KB5015814 累积更新，可使 Windows11 版本号升级到 OS Build 22000.795。

正如大家意料之中的那样，微软此次更新为 Win11 修复了一个 Bug，并确认了更多 Bug。

改进



此安全更新包括 2022 年 6 月 23 日发布的 KB5014668 () 更新的一部分，还解决了以下问题：

解决了重定向 PowerShell 命令输出以便脚本日志不包含命令的任何输出的问题。因此，解密的密码会丢失。

Windows 11 服务堆栈更新 - 22000.795



此更新对服务堆栈（安装 Windows 更新的组件）进行了质量改进。服务堆栈更新 (SSU) 确保拥有可靠可靠的服务堆栈，以便设备可以接收和安装 Microsoft 更新。

此次更新的已知问题

安装此更新后，某些 .NET Framework 3.5 应用可能会出现问题或可能无法打开。受影响的应用在 .NET Framework 3.5 中使用某些可选组件，例如 Windows Communication Foundation (WCF) 和 Windows 工作流 (WWF) 组件。

据介绍，你可以通过在 Windows 功能中重新启用 .NET Framework 3.5 和 Windows Communication Foundation 来缓解此问题。

IT之家了解到，你还可以借助高级用户权限或 IT 管理员权限以命令提示符执行下列操作 (以管理员身份运行) ：

dism /online /enable-feature /featurename:netfx3 /all

dism /online /enable-feature /featurename:WCF-HTTP-Activation

dism /online /enable-feature /featurename:WCF-NonHTTP-Activation

安装此更新后，网站显示模式对话框时，Microsoft Edge 中的 IE 模式选项卡可能会停止响应。模式对话框是一个窗体或对话框，要求用户在继续或与网页或应用的其他部分交互之前做出响应。

开发人员说明 受此问题影响的网站调用 window.focus。

此问题可通过使用已知问题回滚 (KIR) 解决。请注意，解决方案可能最多需要 24 小时才能自动传播到消费者设备和非托管商业设备。重启 Windows 设备可能有助于更快地将解决方案应用到设备。对于已安装受影响更新并遇到此问题的企业托管设备，可以通过安装和配置下面列出的特殊组策略来解决此问题。

组策略使用组策略名称下载：