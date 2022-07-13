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微软推出印有 WinXP 经典蓝天白云壁纸的 T 恤，售价 60 美元

2022/7/13 9:52:58 来源：IT之家 作者：姜江 责编：远洋
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IT之家7 月 13 日消息，微软 Windows XP 默认的经典壁纸“欢乐（Bliss）”令人印象深刻，蔚蓝的天空上飘着几朵白云，下面是一望无际的连绵的郁郁葱葱的山丘。现在，微软推出了印有该壁纸的 T 恤，售价 60 美元（约 403.8 元人民币）。

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微软推出了“Hardwear”系列服装，其中就有一件印有 Windows XP 经典壁纸的 T 恤。该系列服装还有帽子、运动衫、夹克和裤子等 9 件衣服，由 Supervsn 创始人 Gavin Mathieu 和微软合作推出。

微软多元文化和社会沟通总监阿曼达-奥尼尔（Amanda O’Neal）称，该系列服装为 Normcore 风格，强调把重点放在客户个人身上，而不是放在他们所穿的衣服上。

值得一提的是，该系列服装还有一件模仿 MS Paint 应用程序原始色调的 T 恤，以及一顶带有微软 1990 年代标志色彩的 "Hardwear" 帽子。

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这并不是微软在服装方面的第一次尝试。多年来，微软一直在销售 Xbox 服装，2020 年，微软甚至开始销售 Windows 毛衣。

IT之家了解到，微软 Windows XP 经典壁纸 Bliss 是由职业摄影师 Charles O'Rear 为数字设计公司 HighTurn 拍摄的。地点是在美国加利福尼亚州的锁诺玛县，锁诺玛山谷的南部靠近 Clover Stornetta（一家乳品公司）公司旧址附近。据每日邮报报道，Bliss 壁纸曾是世界第二贵的照片，也是世界上认知度最高的照片。

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关键词：微软WinXP

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