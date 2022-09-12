iPhone 14 / Pro 发布预售期间，苹果中国曾短暂上线 iPhone 翻新机选购页面

IT之家 9 月 12 日消息，在近期举行的“超前瞻”（Far Out）发布会上，苹果发布了 iPhone 14 和 iPhone 14 Plus，保留了 iPhone 13 的大部分设计 —— 包括用于手机自拍相机和 Face ID 传感器的刘海凹槽。苹果还推出了 iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max ，配备“灵动岛”药丸屏幕以显示警报和后台活动、更亮的显示屏和 AOD 息屏显示功能、A16 仿生芯片、新的颜色选项等。 iPhone 14、iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max 将在 9 月 16 日上市，iPhone 14 Plus 将在 10 月 7 日上市。

据网友反馈，在 iPhone 14 系列预售期间，苹果官网和 Apple Store 应用中曾经出现过 iPhone 认证官翻机国行班选购页面，但现在已经消失了。到目前为止，苹果仍未在中国大陆翻新设备官网上线 iPhone 型号。

IT之家了解到，据苹果翻新产品网站显示，购买认证的翻新产品，享受一年保修服务以及 Apple 认证的翻新产品卓越品质承诺。目前翻新产品包括 Mac、iPad、Apple Watch、清仓产品、配件等。但仍然缺乏 iPhone 产品。

苹果短暂上线 iPhone 翻新机国行选购页面，也许意味着这项服务也快来到了。