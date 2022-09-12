郭明錤：产品策略失败，苹果 iPhone 14 Plus 预购比 iPhone 13 mini 差

IT之家 9 月 12 日消息，今日，天风国际分析师郭明錤发布报告称，与 iPhone 13 系列相比，iPhone 14 Pro Max、Pro 与两款标准机型的预购结果分别为好、中性与差。

报告指出，虽然 iPhone 14 系列产品组合改善，且 iPhone 14 Pro Max 的预购情况优于 iPhone 13 Pro Max，但目前预购结果对苹果是中性的。目前尚不清楚苹果是否会提高 Pro 机型的出货预测，但 iPhone 14 和 14 Plus（占整体 iPhone 14 出货比重约 45%）砍单的可能性正在增加。

郭明錤在报告中提到：

超过 4 周的交货时间可能反映良好的需求，而 iPhone 14 Pro Max 与 14 Pro 的交货时间都超过 4 周（Pro Max / Pro 大约为 6/5 周）。

iPhone 14 和 14 Plus 将在上市当天有现货，反映需求不振。就目前而言， iPhone 14 与 14 Plus 的预购结果比 iPhone SE 3 和 iPhone 13 mini 差 （SE 3 与 13 mini 都在 2022 年上半年遭遇砍单）。

iPhone 14 Plus 是 iPhone 13 mini 的替代品。然而，这一新产品预购结果明显低于预期，这意味着 苹果今年针对标准机型的产品区隔策略失败 。

iPhone 14 Pro Max / 14 Pro 的交货时间略长 / 差不多（与 iPhone 13 Pro Max / 13 Pro 相比），iPhone 14/14 Plus 机型的交货时间则更短（与 iPhone 13/13 mini 相比）。

IT之家了解到，郭明錤称，Pro 机型的预购结果并不意味着苹果会立即增加 Pro 机型的订单。苹果是否会增加 Pro 订单取决于经济衰退期间，Pro 机型的强劲需求能持续多久。如果 iPhone 14 与 14 Plus 在发售后需求没有改善，则苹果可能会在数周内下调 iPhone 14 和 14 Plus 的 11 月与之后的出货预测。

据介绍，根据目前的预购结果，iPhone 14 Pro 机型的强劲需求可能将至少持续到 11 月。但假设苹果之后没有增加 iPhone Pro 的订单，在这种情况下，iPhone 14 与 14 Plus 的潜在砍单可能会抵消因更佳 iPhone 产品组合（iPhone ASP 提升）在 2022 年第四季度末或 2023 年第一季度对苹果带来的营收增长。