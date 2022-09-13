20 点再放货 + 15 天激活可退：iPhone 14 / Pro 系列手机预售中

iPhone14 / Pro / Pro Max 手机现已在京东开启全款预售，预售期间购买可享受 90 天只换不修 + 15 天无理由退货权利。

其中 iPhone 14 手机货源充足，可直接下单购买：

iPhone 14 Pro / Pro Max 手机将于今晚 20 点再次放货，现已开启预约：

AirPods Pro（第二代）也备货充足，开放购买：

iPhone 14 / Pro 系列手机将于 9 月 16 日正式发售，想要及时拿到新手机但错过首发的小伙伴们，不要错过补货哦~

90 天只换不修是指：商品在签收之后 90 天内（含收货当日），因产品硬件出现故障，不包含人为原因导致的损坏，可支持换货服务（仅可更换同样机型、同容量且颜色相同的产品）：

阿团咨询了客服，关于 15 天无理由退货权利，拆封后支持，激活后也支持（人为原因损坏除外）：

虽然支持 15 天内激活可退，但是还是不建议大家购买后体验下就退哦~

虽然标准版 iPhone 14 机型今年几乎没有变化，包括带有额外 GPU 核心的 A15 仿生芯片和新的车祸检测，以应对紧急情况，但 iPhone 14 Pro 机型配备了全新的灵动岛药丸屏、AOD 息屏显示，4800 万像素后置摄像头等。

在近期举行的“超前瞻”（Far Out）发布会上，苹果发布了 iPhone 14 和 iPhone 14 Plus，保留了 iPhone 13 的大部分设计 —— 包括用于手机自拍相机和 Face ID 传感器的刘海凹槽。苹果还推出了 iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max ，配备“灵动岛”药丸屏幕以显示警报和后台活动、更亮的显示屏和 AOD 息屏显示功能、A16 仿生芯片、新的颜色选项等。

本文用于传递优惠信息，节省甄选时间，结果仅供参考。

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