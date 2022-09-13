首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > 数码之家>智能手机

20 点再放货 + 15 天激活可退：iPhone 14 / Pro 系列手机预售中

2022/9/13 16:15:39 来源：IT之家 作者：阿团 责编：阿团
评论：

iPhone14 / Pro / Pro Max 手机现已在京东开启全款预售，预售期间购买可享受 90 天只换不修 + 15 天无理由退货权利

其中 iPhone 14 手机货源充足，可直接下单购买：

京东 iPhone 14 手机 午夜色 128GB 5999 元直达链接

iPhone 14 Pro / Pro Max 手机将于今晚 20 点再次放货，现已开启预约：

京东 iPhone 14 Pro 手机 暗紫色 128GB7999 元直达链接京东 iPhone 14 Pro Max 手机 银色 128GB8999 元直达链接

AirPods Pro（第二代）也备货充足，开放购买：

京东 Apple AirPods Pro 第二代配 MagSafe 无线充电盒 1899 元直达链接

iPhone 14 / Pro 系列手机将于 9 月 16 日正式发售，想要及时拿到新手机但错过首发的小伙伴们，不要错过补货哦~

90 天只换不修是指：商品在签收之后 90 天内（含收货当日），因产品硬件出现故障，不包含人为原因导致的损坏，可支持换货服务（仅可更换同样机型、同容量且颜色相同的产品）：

阿团咨询了客服，关于 15 天无理由退货权利，拆封后支持，激活后也支持（人为原因损坏除外）：

虽然支持 15 天内激活可退，但是还是不建议大家购买后体验下就退哦~

虽然标准版 iPhone 14 机型今年几乎没有变化，包括带有额外 GPU 核心的 A15 仿生芯片和新的车祸检测，以应对紧急情况，但 iPhone 14  Pro 机型配备了全新的灵动岛药丸屏、AOD 息屏显示，4800 万像素后置摄像头等。

在近期举行的“超前瞻”（Far Out）发布会上，苹果发布了 iPhone 14 和 iPhone 14 Plus，保留了 iPhone 13 的大部分设计 —— 包括用于手机自拍相机和 Face ID 传感器的刘海凹槽。苹果还推出了 iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max ，配备“灵动岛”药丸屏幕以显示警报和后台活动、更亮的显示屏和 AOD 息屏显示功能、A16 仿生芯片、新的颜色选项等。

京东 iPhone 14 Pro 手机 暗紫色 128GB7999 元直达链接

本文用于传递优惠信息，节省甄选时间，结果仅供参考。

【广告】
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：iPhone 14

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用