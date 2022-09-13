5 年前的今天：苹果发布 iPhone X，配 Face ID 刘海全面屏

IT之家 9 月 13 日消息，今天是苹果在史蒂夫・乔布斯剧院举行的首次媒体活动中推出 iPhone X 五周年。

苹果 iPhone X 推出了全新的设计，用 Face ID 和滑动导航取代了 Touch ID 和 Home 物理按钮。IT之家获悉，它是第一款配备 OLED 显示屏、刘海凹槽、显示屏更薄边框、抛光不锈钢框架和被称为 Animoji 动画表情的 iPhone。除了 iPhone 8，iPhone X 还迎来了无线充电支持和用于机器学习的神经引擎。

“十多年来，我们的目标一直是打造一款全面屏显示的 iPhone，”苹果前设计主管 Jony Ive 在 2017 年 9 月的新闻稿中表示。“iPhone X 实现了这一愿景。”

“iPhone X 是智能手机的未来，”苹果前营销主管 Phil Schiller 补充道。

在 Phil Schiller 上台讨论该设备的新功能之前，苹果 CEO 蒂姆・库克谈到了 iPhone X 的特别意义。

作为史蒂夫乔布斯剧院的第一场活动，苹果以对 2011 年去世的史蒂夫・乔布斯的感人悼念开始其演讲。

苹果表示，iPhone X 代表着“iPhone 未来十年的开始”。虽然 iPhone 14 Pro 机型上的刘海凹槽已被“药丸 + 打孔” 灵动岛设计所取代，但 iPhone X 和 Face ID 的整体设计仍然存在。并且 iPhone 14 和 iPhone 14 Plus 采用了更小的刘海凹槽。