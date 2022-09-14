你不知道的 16 个 iOS 16 隐藏功能盘点

IT之家 9 月 14 日消息，苹果昨日发布了 iOS 16 正式版，这是 iOS 的最新版本，具有新的可自定义锁屏、消息功能改进以及邮件、地图等的增强功能。

此外，iOS 16 还包含许多细节变化、改进和新功能，有助于改善 iPhone 体验。外媒 MacRumors 列出了 16 个你可能不知道的 iOS 16 隐藏功能和改进，IT之家和一起来看看：