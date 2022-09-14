你不知道的 16 个 iOS 16 隐藏功能盘点

IT之家 9 月 14 日消息，苹果昨日发布了 iOS 16 正式版，这是 iOS 的最新版本，具有新的可自定义锁屏、消息功能改进以及邮件、地图等的增强功能。
此外，iOS 16 还包含许多细节变化、改进和新功能，有助于改善 iPhone 体验。外媒 MacRumors 列出了 16 个你可能不知道的 iOS 16 隐藏功能和改进，IT之家和一起来看看：
摆脱重复的照片：iOS 16 照片 App 可以让用户知道 iPhone 中是否有多张相同的照片，并且可以删除额外的照片以节省空间。重复的照片会列在新的“重复”相册中。
AirPods 更新：在 iOS 16 中管理 AirPods 设置更加简单，当连接 AirPods 时，设置 App 中会出现一个专用选项部分。iOS 16 还添加了个性化空间音频功能，该功能使用原深感摄像头扫描用户的耳朵，提供专为用户调整的独特聆听体验。
横向模式下的 Face ID：运行 iOS 16 的 iPhone 已支持横向模式下的 Face ID，当 iPhone 未以标准纵向方向握持时，可以更轻松地解锁手机。该功能仅限于 iPhone 13 及更高版本。
保护隐藏和删除的照片：在 iOS 16 中，用户需要使用 Face ID 或 Touch ID 进行身份验证，然后才能访问隐藏和最近删除的相册。如果有人在手机未解锁的情况下访问你的手机，iPhone 就会锁定这些相册。
WiFi 密码：如果你曾经因无法访问正在使用的网络 WiFi 密码而感到沮丧，那么这在 iOS 16 中会有所改变。在 iPhone 的 WiFi 设置中，用户终于可以看到连接的网络密码了。
键盘触觉反馈：iOS 16 中有一个键盘设置，可让用户在打字时启用触觉反馈。每次按键都会产生振动，为用户提供一个字母已被点击的物理确认。
复制和删除屏幕截图：当用户在 iOS 上截取屏幕截图时，除了能够将屏幕截图保存到“照片”、另存为快速笔记和保存到文件中，用户现在还可以“复制和删除”。新选项会将屏幕截图保存到剪贴板，这样可以更轻松地使用一次性屏幕截图，而无需将它们保存到设备中再进行清理。
删除“Find My”“时钟”和“健康”的能力：从 iOS 14 开始，苹果允许用户卸载 iPhone 上预装的一些 App。iOS 16 中开放了更多可卸载 App，其中包括“Find My”“时钟”和“健康”。用户页可以从 App Store 重新下载已删除的 App。
内置货币转换：iOS 16 在相机和“照片”应用中内置了货币转换功能。只需将 iPhone 相机对准价格标签，等待实时文本图标出现，点击并按住价格，然后选择“转换”。
查看电池百分比：在 iOS 16 中，苹果让用户能够直接在电池图标内的状态栏中显示 iPhone 的电池百分比，不过状态栏电池百分比并非在所有 iPhone 上都可用。
使用 Siri 挂断电话：iOS 16 中的一项新设置允许用户使用 Siri 挂断正在进行的通话。进入设置 > 辅助功能 > Siri 并激活通话挂断，用户就可以说“嘿 Siri，挂断电话”以结束正在进行的通话。注意，通话中的其他人会在挂断之前听到你对 Siri 的请求。
防止通话意外挂断：iOS 16 上的用户现在可以禁用侧边按钮来结束通话。在之前的 iOS 版本中，在通话时按下侧边按钮并锁定 iPhone 会立即结束通话。在 iOS 16 中，苹果允许用户通过进入“设置”>“辅助功能”>“触摸”并开启“防止锁定以结束通话”来禁用该功能。
播放列表的排序选项：在 iOS 16 上的 Apple Music 中，用户现在可以按标题、艺术家、专辑和发布日期对播放列表进行排序。查看播放列表时，按右上角的三个点可以找到新的排序选项。
全屏音乐播放器：iOS 16 的一个主要但可能鲜为人知的功能是苹果将带回全屏锁屏音乐播放器。收听来自 Apple Music、Spotify 或其他第三方音乐 App 的歌曲时，在“正在播放”中按锁定屏幕上的专辑封面就可以进入全新的播放器外观。点击全屏专辑封面就可以最小化“正在播放”。
专为用户打造的空间音频：借助最新的 AirPods 和部分 Beats 耳机，iOS 16 用户可以激活个性化空间音频。该功能支持 iPhone 12 Pro、iPhone 13 Pro 或 iPhone 14 Pro 上的 LiDAR 扫描仪来扫描用户耳朵的形状，以提供更好的空间音频体验。
充电时的新警告：在 iOS 16 上，如果用户的 iPhone 出现发热，那么手机将收到一条新通知，告知用户充电将暂停，直到 iPhone 温度降低。这样做是为了防止可能对 iPhone 电池造成长期损坏。