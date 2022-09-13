苹果 iOS 16 正式版已悄悄删除旧的“动态壁纸”

IT之家 9 月 13 日消息，苹果今天发布了 iOS 16 正式版更新，更新日志显示，iOS 16 推出重新设计的锁定屏幕，全新自定方式和各种小组件，多彩信息，一览即得。

但苹果已经悄悄地从 iOS 16 系统中删除了旧的动态壁纸和 Live 动态壁纸。因此，如果用户喜欢在 iPhone 上设置深色和浅色壁纸，现在可以在壁纸部分下的专用菜单中找到全部内容。

另一方面，苹果删除旧的壁纸让很多人感到意外，特别是一些用户只想坚持使用旧的怀念壁纸。

IT之家获悉，苹果添加了 iOS 16 新的锁屏自定义选项，让用户可以创建包含小组件和新时钟样式选项的壁纸。但同样，此功能还有很多不足之处，因为无法将小组件添加到锁定屏幕上配置的当前图像中，用户需要从头开始创建新壁纸。

苹果总是称赞它的新锁屏，但也忽略了用户的一些抱怨。

“锁定屏幕经重新设计，提供更深入的个性化设置。现在，用户可以为他们的锁定屏幕照片添加景深效果，以美观的方式在时间显示前展示照片主体，甚至可以定制字体和风格。锁定屏幕的全新小组件使用户能够轻松地查看关键信息，如近期日历事件、电池电量、通知、时区、健身记录圆环进度等，一目了然。” “新的锁定屏幕图库提供一系列选项。用户可以从他们的个人图库中选择一张智能推荐的适合锁定屏幕的照片、或者选择一组照片在一天中轮换显示。Apple 系列墙纸，包括 Apple 标志性的精美墙纸；彩虹和团结墙纸；可以看到全天实时天气状况的天气墙纸；以及可以看到地球、月亮和太阳系景色的天文墙纸。用户还可以用他们最喜欢的表情符号和颜色组合创建独特的设计。设定多个锁定屏幕，用户只需轻扫就可以在最爱的设置之间切换。”

《苹果官方解读 iOS 16 正式版：带来锁屏迄今最大更新》