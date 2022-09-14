行走的 20 万？网友直播提前激活苹果 iPhone 14 Pro Max

IT之家 9 月 14 日消息，苹果 iPhone 14、iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max 已开启预售，并将于 9 月 16 日（本周五）上市开售。

根据网友曝光的图片，苹果严禁零售渠道在 9 月 16 日早 8 点前开机激活，如果经销商提前激活 iPhone 14 Pro / Max，将被罚款 20 万 / 台。

然而昨日晚间，抖音网友似乎已经提前拿到了 1TB 暗紫色版本的 iPhone 14 Pro Max，并且直播激活手机。据网友称，该直播间在不久后被封禁。

根据该网友的提前上手，iPhone 14 Pro Max 的安兔兔跑分达到了 969920。此外，“灵动岛”设计目前和微信的适配还不够好，通知会在挖孔下方出现，需要等待后续适配。

此外，国内也有其他一些用户提前拿到了 iPhone 14 系列真机，但都需要等待正式发售后激活。

值得一提的是，苹果 Apple TV+ 惊悚片《Severance》的演员 Adam Scott 似乎已经提前用上了 iPhone 14 Pro。他发了一张自拍照，并写道“第一次提名艾美奖，第一部紫色 iPhone”。

IT之家获悉，iPhone 14 系列包装盒内也不再随附电源适配器和 EarPods。包装盒内随附一根 USB-C 转 Lightning 连接线，可支持快速充电，并兼容 USB-C 电源适配器和电脑接口。