苹果设备型号代码显示，iPhone 14/14 Plus 与 iPhone 13 系列为同一代

IT之家 9 月 14 日消息，苹果 iPhone 14 / Pro 系列于近日发布，与之前外界爆料的基本一致，iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max 迎来大改，搭载 A16 芯片。

而 iPhone 14 和 iPhone 14 Plus 两款没有大变动，处理器也还是 A15 或者说是 A15 加强版。

根据苹果 Xcode 最新测试版公布的苹果移动设备型号代码，iPhone14 系列型号代码如下：

iPhone 14：iPhone14,7

iPhone 14 Plus：iPhone14,8

iPhone 14 Pro：iPhone15,2

iPhone 14 Pro Max：iPhone15,3

其中，iPhone 14 和 iPhone 14 Plus 的型号代码与 iPhone 13 / Pro 系列相同，同属于“iPhone14”一代。

其实这个也不意外，按照苹果的型号代码规则，搭载同一代处理器的机型，型号代码就属于同一代。比如 iPhone 5 和 iPhone 5c，虽然两者的发布时间相隔一年，但都搭载 A6 芯片，因此型号代码都是“iPhone5”系列。

以后我们也会在性能测试、开发等场景中看到 iPhone14,7（iPhone 14）和 iPhone14,8（iPhone 14 Plus）的身影。

IT之家了解到，苹果 iPhone 14 和 iPhone 14 Plus 保留了 iPhone 13 的大部分设计 —— 包括用于手机自拍相机和 Face ID 传感器的刘海凹槽，有午夜色、紫色、星光色、红色、蓝色五种配色可选。

iPhone 14 和 iPhone 14 Plus 都搭载了比去年 iPhone 13 更强的 A15 仿生芯片，升级点在于 GPU 从 4 核升级到了 5 核满血版，让视频类 App 和高性能游戏的图像变得更流畅。此外，它搭载的 6 核 CPU 能够顺畅高效地处理性能要求极高的任务，16 核神经网络引擎每秒运算 15.8 万亿次，可加快第三方 App 和 iOS 16 中机器学习的运算速度。