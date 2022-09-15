苹果 iPhone 14 Pro Max 电池续航实测比上一代提升两个小时

IT之家 9 月 15 日消息，根据外媒 Tom's Guide 模拟实际使用情况的电池测试，新款苹果 iPhone 14 Pro Max 的续航时间比去年的 iPhone 13 Pro Max 又长了两个小时。

在对苹果 iPhone 14 Pro Max 的评测中，Tom's Guide 表示 iPhone 14 Pro Max 一次充满电后平均续航时间为 14 小时 42 分钟。在类似的测试中，iPhone 13 Pro Max 为 12 小时 16 分钟。

在 Tom's Guide 的智能手机电池续航排名中，iPhone 14 Pro Max 现在排在第二位，仅次于华硕 ROG Phone 6 Pro，后者的续航时间约为 15 小时 30 分钟。

在测试中，Tom's Guide 发现 iPhone 14 Pro Max 在下载 App、听音乐以及拍照和视频时在 5 小时内仅耗电 30%。在充电接近 90% 后，从下午 1 点开始使用手机直到下午 6 点，期间下载 App、播放音乐以及拍摄照片和视频，手机的电池电量仅下降到了 60%。

在充电方面，Tom's Guide 的测试结果与苹果声称的 iPhone 14 Pro 可以在不到 30 分钟内充电至 50% 的说法不太一致。其进行的测试表明，该机可以在 30 分钟内从 0% 充电至 42%。

IT之家了解到，与苹果 iPhone 13 Pro Max 相比，iPhone 14 Pro Max 的电池确实略小，但得益于新的 A16 仿生芯片和更高效的显示屏，续航有了进一步提升。

与 iPhone 13 Pro 不同，iPhone 14 Pro 具有更先进的 OLED 显示屏，可变刷新率低至 1Hz，而去年的 iPhone 则低至 10Hz。在更高效的 OLED 面板之外，显示屏现在由嵌入在 A16 仿生芯片中的新显示引擎控制，可降低功耗和 ProMotion、灵动岛和常亮显示等功能。

而根据苹果官方的说法，iPhone 14 Plus 的电池续航是所有 iPhone 14 / Pro 系列中最长的，我们可以期待一下该机的实测表现。

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