魅蓝推出 30W 氮化镓快充头：适配 iPhone 14 系列，体积相当于 5W 充电器大小

IT之家 9 月 16 日消息，魅蓝科技官方今天宣布推出 lifeme 高能快充组合。新品共有三样，魅蓝 30W GaN Mini 充电器、lifeme 无线磁吸充电器、lifeme 磁吸无线充电宝，分别为 79 元、99 元和 129 元，首发降低 10 元。
据介绍，这个 30W 氮化镓充电器体积缩小至原 5W 充电器大小，适配 iPhone 8、iPhone X、iPhone 11、iPhone 12、iPhone 13、iPhone 14 系列新机，同样适用于华为 Mate40 系列、荣耀手机 / 平板，也支持小米设备。
此外，这款充电器支持 PD 3.0、PPS、QC 3.0、FCP、APPLE2.4A 等多种快充协议，支持 BC 1.2，支持苹果 iPhone 8~14、iPad 平板电脑、耳机、电脑等使用。
IT之家了解到，这款充电器支持智能温控，拥有多重安全防护功能，采用 USB-C 接口，重约 55g。
魅蓝磁吸无线充电宝支持 Magsafe 20W / 22.5W 快充，内置 5000mAh 电池，还可以通过数据线连接手机，适用苹果 iPhone 12、13、14 系列等机型，也支持安卓手机、华为手机使用。
魅蓝磁吸无线充电器手机快充支持 15W 功率，适用于安卓手机（15W）魅族 18S (5W)、苹果 iPhone 12、iPhone 13、iPhone 14 系列等，通过 Magsafe 无线充电（7.5W），感应距离 8mm，带壳也能充。