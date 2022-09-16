苹果 iPhone 14 Pro 系列全天候显示自动关闭的八种场景

IT之家 9 月 16 日消息，苹果今日发布了一份新的支持文档，其中包含有关 iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max 上全新的全天候显示模式的更多详细信息。值得注意的是，该文档列出了八种全天候显示暂时关闭的情况。

为了延长电池续航，苹果表示在以下情况下显示屏会完全变黑：

iPhone 正面朝下放置

iPhone 被放在口袋或包里

开启 Sleep Focus

开启低电量模式

iPhone 连接到 CarPlay

使用连续性摄像头

用户在一段时间内没有使用 iPhone

用户佩戴 Apple Watch 远离 iPhone

IT之家了解到，默认情况下，苹果 iPhone 14 Pro 系列会始终开启全天候显示模式，用户也可以手动在设置应用中关闭该功能。

iPhone 14 Pro 系列可以将刷新率降至 1Hz，以确保全天候显示模式不会对电池续航产生太大影响。苹果表示，全天候显示在 A16 仿生芯片中使用多个协处理器，以“最小的功率”刷新显示屏，使显示屏“非常节能”。

全天候显示模式会使锁屏变暗，但仍会显示时间、小部件和壁纸等信息。用户拿起 iPhone、点击屏幕或按下侧边按钮后，显示屏将恢复正常亮度。用户还可以从显示屏底部向上滑动并使用 Face ID 进行身份验证，即可解锁 iPhone。

相关阅读：

《跟息屏显示不同，详解苹果 iPhone 14 Pro“全天候显示”功能》

《当用户佩戴 Apple Watch 离开房间后，苹果 iPhone 14 Pro / Max 的 AOD 全天候显示屏将智能关闭》

《苹果 iPhone 14 Pro 全天候显示功能实测，支持地图导航等功能》