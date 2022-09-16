【IT之家现场】iPhone 14 系列新机图赏：得真传紫、更醒目镜头还有灵动岛

9 月 16 日，iPhone 14 系列新机首销的日子。

10 点的青岛万象城 Apple Store 直营店门口，熙熙攘攘好不热闹。首销日前来取机的顾客，队伍已经排到了商场外。IT之家也去现场“打了个卡”，并第一时间为大家带来现场图赏。

iPhone 14

现场体验新机的顾客也非常多，iPhone 14 的 5 种配色展示机直接一字排开，摆在了较为显眼的展示桌上。从正面来看依旧是刘海屏，尺寸也和 iPhone 13 一模一样。

背部依旧延续了 iPhone 13 的多彩配色，直板设计，双镜头的后摄模组，和上代看不出区别。

要说有什么不一样的地方，应该就是这个蓝色了。有一说一，这个蓝色相比 iPhone 13 的蓝色更淡雅，而且它至少能证明你买的是 14 而不是 13。

iPhone 14 Pro

当然，围观的顾客多数都将目光聚焦在了 iPhone 14 Pro 身上。拿起来看屏幕，四边等宽的黑边和“药丸”形状的前置镜头模组 + 灵动岛设计，抛开审美，至少观感上与众不同。

将 iPhone 14 Pro 和 iPhone 13 Pro 屏幕放在一起，唯一的区别就是从刘海变成了挖孔。由于屏幕开孔面积更小，感觉屏幕的显示面积更大了。

正常状态下的“药丸”镜头模组，状态栏图标依旧在左右对称分布，但页面布局可能会有小幅度的调整和变化，比如为你推荐的标题在 14 Pro 上由左侧的大字，挪到了药丸下方的居中显示，字体小了很多，大家去线下体验机器时可以留意一下。

“药丸模组”在灵动岛效果下，通知信息会将其“遮住”并扩展，正常看过去还挺有迷惑性的，但强光下还是会发现明显的镜头隐藏其中。

iPhone 14 Pro 背面的，镜头模组看起来更加突出，主摄镜头终于由 1200W 像素一口气提升到了 4800W 像素，超广角和长焦镜头还是 1200W 像素，并且新增了一个 2x 变焦的选项，等效焦距为 48mm，可以实现 2x 和 3x 光学变焦。

暗紫色是 iPhone 14 Pro 系列这次新增的配色，在强光下紫色还是非常明显的，但光线较弱时则会呈现非常深邃的紫色，这个调色看起来深得另一家爱出紫色手机品牌的真传。玻璃背板仍旧采用细腻光滑的磨砂材质。

在 iPhone 14 Pro 目前推出的四款配色中，暗紫色和白色在现场比较受欢迎。另外，现场上手 iPhone 14 Pro 感觉比 iPhone 13 Pro 更有分量。官方参数上两者重量相差 3 克，iPhone 14 Pro 为 206g，而 iPhone 14 Pro Max 来到了 240g。

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