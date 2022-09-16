易联购：购买苹果 iPhone 14 / Pro 未发货事件与公司无任何关系

IT之家 9 月 16 日消息，今日，山西易联购物网络科技有限公司通过官方小程序“易联购供应链”发布声明：近日，我司客服热线接到多次投诉退款电话，经查明，所投诉关于“购买某品牌手机未发货”事件和我司并无任何关系。

据河南电视台《小莉帮忙》此前报道，有消费者在名为易联购线上商城的平台上抢到了 11 台 iPhone 14 系列、4 台 iPhone 13 系列，总计支付了 158000 元的货款。但几天后该消费者尝试与客户联系询问货品情况时，却联系不到人，等来的都是机器人回复。该消费者表示，自己和其他几位同样花了十数万买机的朋友都遇到同样的情况。

不仅如此，该平台在跑路前还公布了一份带有嘲讽意味的“跑路信”：

目前该小程序已无法搜到，就算找到小程序也已经已经无法访问，页面显示“由于涉嫌欺诈，已暂停服务”。

《科创板日报》从渝北区市场监管部门获悉，相关部门已经关注到了相关情况并已展开调查。不过当市场监管总局工作人员到达现场后，并未在登记地址找到该公司，公司负责人也已失联。

公开信息显示，“易联购线上商城”平台隶属于重庆易联购电子科技有限公司，今年 7 月 28 日刚刚成立，该公司法定代表人为罗晓熠，深圳市恺昇科技有限公司为第一大股东，持股比例 99%，两家公司疑似实控人均为罗晓熠。山西易联购网络科技有限公司股东均为自然人，由杨燕新、李四海共同持股。

目前还不清楚山西易联购物网络科技有限公司和重庆易联购电子科技有限公司之间有何关系，两者名字相似度很高。

《“易联购”预售苹果 iPhone 14 / Pro 卷款跑路，重庆渝北市场监管局称正在调查》