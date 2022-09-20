部分苹果 iPhone 14 Pro 系列用户遇到相机打开慢问题，需 5 秒才能加载完成

IT之家 9 月 20 日消息，据外媒 MacRumors 报道，一些 iPhone 14 Pro 和 Pro Max 用户在使用相机 App 时遇到了问题，有多个投诉称相机在打开时可能需要几秒钟才能加载完成。

受影响的用户称，在点击相机应用图标后，相机需要四到五秒才能激活。此外，该问题是在相机已经打开后出现的，也就是开启相机后，将其放到后台，再点击相机图标打开，就会出现加载延迟。

Bug 复现视频：

据 MacRumors 测试，该问题只会在 iOS 16 官方相机 App 的拍照模式下偶现，视频模式下没有问题，且不影响第三方 App，不过重启、重置等操作都无法解决。

这一问题可能是相机 App 的内存管理出错。在辅助功能中清除 iPhone 14 Pro 系列的内存后，相机 App 就可以正常启动了，不过第二次就又出现问题了。

IT之家了解到，还有部分苹果 iPhone 14 Pro 系列用户称，第三方 App 使用相机时出现了画面模糊和抖动问题，同时伴随着物理的嗡嗡声。用户报告称，Snapchat、TikTok 和 Instagram 等流行的第三方 App 都出现了该问题。苹果将在下周进行软件更新修复。