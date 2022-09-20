欣旺达：拟 213 亿元投建新能源动力电池生产基地项目

IT之家 9 月 20 日消息，欣旺达今日公告，子公司欣旺达汽车电池拟与义乌市人民政府签署《项目投资协议书》。

据悉，该项目投资主要从事锂离子动力电池及储能电池等产品的生产和销售，产品涵盖汽车动力电池和储能电池的电芯、模组、PACK 及电池系统等。该项目计划总投入约 213 亿元，其中固定资产投资约 160 亿元，计划建设动力电池及储能电池总产能约 50GWh 生产基地。

值得一提的是，欣旺达在不久前的 9 月 15 日发布公告称，子公司欣旺达汽车电池拟与宜昌市人民政府、东风集团及东风鸿泰签署《欣旺达东风宜昌动力电池生产基地项目投资协议书》。该项目投资主要从事动力电池电芯、模组、PACK 和电池系统的研发、设计、生产及销售。项目规划总投资约 120 亿元，规划建设 30GWh 动力电池生产基地：项目分两期实施，第一期投资约 80 亿元，规划建设 20GWh 动力电池项目；第二期投资约 40 亿元，规划建设 10GWh 动力电池项目。

自 2021 年 3 月份以来，据不完全统计，欣旺达已披露 14 起对外投资总金额超 1100 亿元。

IT之家了解到，据中国汽车动力电池产业创新联盟数据，今年 1~8 月，欣旺达动力电池装车量为 4.04GWh，市场占比 2.5%，在国内电池厂中排名第 5 位，前面分别为宁德时代、比亚迪、中创新航和国轩高科。