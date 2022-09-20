联名 Hello Kitty？小米 Civi 2 明天见

IT之家 9 月 20 日消息，今天稍早前，小米 Civi 产品经理胡馨心在社交平台上表示，小米 Civi 2 即将发布，该机已经获得了微博机型认证。

现在，小米官方发布预热海报，预计将在明天正式公布 Civi 2 的发布信息。根据海报的预热信息，Civi 2 可能会联名 Hello Kitty。

配置方面，据微博博主 @数码闲聊站 此前爆料，小米 Civi 2 将采用 FHD+120Hz 国产柔性屏，支持高素质护眼调光，前单摄补光灯，升级快充和影像，搭载高通骁龙 7 Gen 1 芯片。

参数方面，骁龙 7 Gen 1 芯片于今年 5 月发布，基于三星 4nm 工艺，包含四个主频为 2.4GHz 的 Cortex-A710 内核和四个 Cortex-A510 内核。具有 Adreno 662 GPU，提供比其前身快 20% 的性能。还配备 X62 5G 调制解调器，能够实现 4.4Gbps 下载速度和双 5G 连接。支持 WiFi-6E 和蓝牙 5.3 以及 Snapdragon Sound 和 aptX 。该芯片组支持高达 16GB 的 LPDDR5 RAM。