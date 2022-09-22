马斯克：SpaceX 星舰最早在 10 月底进行首次轨道飞行测试

9 月 22 日消息，当地时间周三 SpaceX 首席执行官埃隆・马斯克（Elon Musk）在社交媒体推特发布了关于星际飞船系统开发进展情况的更多信息。他表示，SpaceX 有望在今年 10 月底或 11 月初进行星际飞船原型的首次轨道飞行测试。

SpaceX 目前正在位于得克萨斯州博卡奇卡的设施中开发星际飞船系统，最近公司完成建造星际飞船以来最大规模的发动机静态点火测试。马斯克希望 SpaceX 最迟能在 11 月初将星际飞船送入轨道。为加快研发和制造进度，届时将准备两个超级重型助推器原型进行测试。一旦发射成功，升空的助推器将成为人类所发射的最大火箭。

马斯克在周三早些时候发布的推文中说星际飞船首次轨道飞行测试会在 10 月底进行尝试，也可能会推迟到 11 月初。

SpaceX 目前正在为整个星际飞船系统测试 7 号超级重型助推器。本周早些时候，公司对 7 号助推器进行了最大规模的静态点火测试，7 部猛禽发动机同时启动。现场画面显示，整个测试过程持续了几秒钟时间，没有发生任何事故。

完成此次测试之后，SpaceX 将继续对 7 号助推器进行升级，马斯克的声明表明，7 号助推器将是首次尝试让星际飞船进行轨道飞行的助推器。对 7 号助推器进行的升级工作是为了提高“可靠性”，一旦发生事故时能保护火箭上最有价值的发动机。

马斯克在周三发布的推文中表示：“我们的工作重点是对 7 号助推器进行升级，并完成 9 号助推器的飞行可靠性验证。其中涉及许多设计层面的调整，主要集中在发生计划外快速解体时如何对所有发动机进行有效隔离。”

马斯克还承认，用升级后的 7 号助推器进行首次轨道飞行测试有点冒险，因为此次升级并不是火箭设计的组成部分。

马斯克在随后发布的一条推文中透露星际飞船系统要进行首次轨道飞行测试的时间。他说，“下个月底可能会，但 11 月的可能性很大。到那时，我们将有两枚助推器和星际飞船为轨道飞行做好准备。目前大约每两个月就能生产出一套全堆栈星际飞船系统。”

去年，SpaceX 曾对星际飞船进行过一次飞行测试。当时系统上层的星际飞船在完成亚轨道飞行测试后成功着陆。之后，公司将主要精力放在下层的超级重型助推器和新款猛禽发动机的研发上。

今年以来，在出现一些故障之后，SpaceX 不得不对助推器的设计做了一些调整，所幸公司技术团队成功以极快速度扭转了局面。这些故障先是导致火箭的燃料管变形，又在发动机启动点火测试后导致助推器底座爆炸。由于 7 号助推器在初始设计中并没有考虑到相关因素，爆炸事故促使公司加快超级重型助推器的耐久性升级工作。有观点认为，7 号助推器可能是使星际飞船首次进入轨道的幸运助推器。